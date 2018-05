Final Champions Klopp: «Tuvimos mala suerte» El técnico del Liverpool se muestra apenado por la derrota y por la lesión de Salah ÓSCAR BELLOT Enviado especial a Kiev Domingo, 27 mayo 2018, 00:01

Jürgen Klopp sigue sin tener suerte en las finales. Tras caer ante el Bayern de Múnich cuando aún estaba al frente del Borussia Dortmund, el teutón volvió a sucumbir en una final de la Liga de Campeones. En esta ocasión ante el Real Madrid. De ahí su tristeza en la sala de prensa al término del choque.

Consideró Klopp que la lesión de Mohamed Salah resultó determinante para el devenir del duelo con el trece veces campeón de Europa. «Tuvimos mala suerte de que cayese sobre su hombro. Es una lesión seria y el shock que sufrieron todos los chicos hizo que se vinieran un poco abajo. Tuvimos un impulso muy positivo hasta ese momento», comentó. «Los momentos decisivos, los goles, fueron bastante extraños, pero así son las cosas», agregó. «En un partido necesitas suerte. No eso sólo que no tuvimos suerte, sino que tuvimos mala suerte», argumentó Klopp.

Lo de Salah «es o bien la clavícula o el hombro. No tiene buena pinta. Es todo lo que puedo decir», abundó sobre la lesión del egipcio. «No sé lo que hubiera ocurrido si no hubiera seguido jugando, pero todo el mundo vio cómo jugamos en la primera media hora. Éramos el oponente que todo el mundo esperaba». «En diez años nadie va a hablar de cómo perdimos, simplemente de que hoy ganó el Madrid», incidió.

Dijo Klopp que no había podido hablar aún con Lorius Karuis. «A nadie le gusta pasar por ese trance. Los errores fueron obvios, yo lo sé, él lo sabe y vosotros lo sabéis. Seguiremos contando con él, no hay ninguna duda. Espero que sus errores no queden grabados en la memoria de los demás, pero está claro que no fue su noche», apuntó sobre la actuación de su compatriota, que falló en dos de los tres goles del Real Madrid.

Reconoció que no se encuentra bien, pero resaltó que él no es importante. «He perdido partidos antes, sé cómo hacerle frente, pero lo que no puedes evitar es la sensación que tienes al acabar el partido. Nos sentimos mal», reconoció el técnico, que se mostró muy contrariado, además de por la derrota, por la lesión de Salah.