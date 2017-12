Octavos de final Un sorteo con mucho morbo Efe Mourinho y Guardiola podrían volver al Bernabéu y el Barça, 'vengarse' de Heynckes, dependiendo de los cruces que deparen los bombos JULIÁN ALÍA Lunes, 11 diciembre 2017, 02:15

La ciudad suiza de Nyon acogerá el lunes, a las 12 horas, el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, donde Barcelona, Real Madrid y Sevilla representarán al fútbol español sin la presencia del Atlético de Madrid, un fijo en las últimas ediciones que llegó a alcanzar dos finales.

El Barcelona, único español en el primer bombo y que por lo tanto jugará la vuelta en casa, tiene como posibles rivales al humilde Basilea, a un Bayern de Múnich de nuevo con Jupp Heynckes a la cabeza y que tan mal se lo hizo pasar en las semifinales de 2013 (con un resultado global de 7-0), al Shakhtar Donetsk de los ucranianos, brasileños y del eterno croata Darijo Srna, al Oporto de Casillas y al sólido Chelsea de Antonio Conte, siendo este el duelo con mayor probabilidad de todo el sorteo (44%), ya que el conjunto londinense es el único de los cinco equipos ingleses que ha pasado como segundo de grupo y no se permiten los emparejamientos entre cuadros de la misma nacionalidad. Por ello, al margen del Barça, los 'blues' solo tienen otras dos posibilidades: PSG y Besiktas, ambas con un 28%, mientras que las probabilidades para el resto de enfrentamientos oscilan entre el 11 y el 19%.

El Real Madrid, de nuevo en el bombo número 2, hecho que no le importó mucho el año pasado para repetir título, podría tener como rivales al Manchester United de José Mourinho, al PSG con su temible tridente, a la Roma que 'eliminó' al Atlético pese a no ganarle ningún partido, al Liverpool de los 'cuatro magníficos', al demoledor Manchester City de Pep Guardiola que arrasa en la Premier League y el Besiktas de un Pepe que aún no ha decidido bajar el nivel y que cuenta con Cenk Tosun para meter miedo a las defensas.

Mismos enfrentamientos podrá tener el Sevilla, salvo en el caso del Liverpool, que militaba en su grupo, y añadiendo a un Tottenham que no atraviesa su mejor momento pero con un Harry Kane que suma dieciocho goles en veinte partidos en lo que va de temporada.

-Bombo 1: Tottenham, Barcelona, Manchester City, Besiktas, PSG, Manchester United, Roma y Liverpool.

-Bombo 2: Real Madrid, Bayern de Múnich, Chelsea, Basilea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk y Oporto.