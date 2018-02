Zidane: «Yo soy el responsable de esta situación» Zinedine Zidane, en un partido El técnico, en una entrevista con RTL, alaba «la increíble temporada» del PSG antes del doble enfrentamiento que puede decidir su futuro aunque avisa que su etapa en Madrid «no durará toda mi vida» COLPISA Madrid Lunes, 12 febrero 2018, 14:52

Zinedine Zidane ha concedido una entrevista a RTL en la que, horas antes del duelo de Champions League frente al PSG, del que recuerda que lleva un «año increíble», afirma que aprovecha «al máximo» su futuro en el Real Madrid porque sabe que «no durará toda mi vida» además de asumir la culpa del mal momento del Real Madrid. «Tomé la decisión de coger a este equipo, cuando las cosas no van bien, ¿qué voy a hacer? ¿Decir que es su culpa? No, soy responsable de todo eso».

«¿Si me juego mi futuro ante el PSG? Esas son preguntas de periodistas. Eso es lo que dicen, lo que quieren. Miro este partido sin pensar en lo que va a pasar el próximo año. No miro el futuro, miro el presente. Sé que esto no va a durar toda la vida, cuando sea el momento pasaremos a otra cosa. Nuestras ambiciones esta temporada no son aceptables ni respetadas en este momento. Esta temporada es diferente, hay que aceptarlo. Tengo que estar detrás de mis jugadores pase lo que pase, soy el jefe de todo esto y trato de mejorar con ellos. Quiero estar con ellos suceda lo que suceda. Estoy en Madrid muy bien y haré todo lo posible para quedarme aqu», admite.

Zizou cree que hay margen para silenciar las críticas y eso lo logrará con victorias en Europa. «Ganar partidos, estamos de acuerdo, no hay nada más. Podemos hacer cosas bonitas, pero al final es el resultado. O ganas o eres criticado. Especialmente en estos clubes», apuntó antes de explicar que el PSG «es un equipo y un club que está cambiando. Está haciendo una temporada increíble, no me sorprende. Mbappé es un jugador excepcional, ya se le veía venir».

«Todos tienen que dar un poco más, Karim como todos pero está bien para el miércoles; se está preparando y está concentrado en lo que tiene que hacer»

Echó alguna flor a Unai Emery y considera que su gestión en el vestuario. «Siempre es difícil manejar muchas cosas, creo que lo hace bien, los resultados hablan por él. Cuando no ganamos dos juegos se habla tanto en Madrid como en París», dijo antes de reconocer que por el momento no se plantea nada en el futuro, como la opción de ser seleccionador.

Zidane habló del esfuerzo de toda la plantilla para defender a Karim Benzema, que fue silbado ante la Real Sociedad: «Todos tienen que dar un poco más, Karim como todos. Yo también. Estamos hablando de equipos que llegan motivados al 350%. Si eres menos físico y vas menos motivado, tienes problemas. Benzema está bien para el miércoles. Se está preparando y está concentrado en lo que tiene que hacer».