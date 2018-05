Semifinales | Vuelta Zinedine Zidane: «Lo que tiene el Madrid es que nunca se rinde» Zidane da órdenes durante el partido. / Reuters «Me alegro por Benzema y por Keylor, que nos ha dado la vida en la segunda parte», reconoció el técnico del campeón AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 00:05

«Cuando se sufre tanto esto tiene mejor sabor. En el fútbol tienes que sufrir. No puedes estar en la final sin sufrimiento, y así es mejor y más bonito. Para el corazón es un poco complicado, pero hay que estar tranquilos y descansaremos. Vamos a tener tiempo para descansar después», comentó con una sonrisa Zinedine Zidane, que proclamó que «lo que tiene el Real Madrid es que nunca se rinde». «Hemos creído en nuestro trabajo y en lo que hacíamos. Con las dificultades que hemos tenido ante un buen rival, creemos en lo que hacemos y conseguimos las cosas creyendo en ellas y luchando», añadió el técnico del Real Madrid-

Zidane insistió en que «es normal sufrir en un partido así, porque no se pueden conseguir las cosas sin dificultad, sino creyendo en ellas». «En el fútbol no puedes conseguir cosas sin sufrir», insistió. «Más que lo que tiene el equipo es este club. Es una historia que viene de muy lejos y nosotros la estamos escribiendo como lo han hecho otros», subrayó.

Zidane elogió a los dos grandes artífices del pase a la final de Kiev, Benzema y Keylor Navas. «Me alegro por Benzema, porque él esperaba marcar. Ha hecho dos y goles nos ha dado también la posibilidad de pasar y estoy contento, pero no cambia nada. Su trabajo siempre lo hace, no baja los brazos. Los compañeros y la afición le han demostrado su cariño y estamos contentos. Ha demostrado, como el año pasado, que es un gran jugador. Le he defendido siempre, como al resto», afirmó. «Respecto a Keylor, estamos contentos con él. Los futbolistas, y en este caso los porteros, se ven en los partidos grandes. Era una vuelta de semifinales y en la segunda parte nos ha dado muchísimo con sus paradas y los centros que metieron. Ha salido y nos ha dado la vida y me alegro por él, porque es el portero del Madrid», apuntó.

Cuando se le preguntó por la suplencia de Casemiro y la titularidad de Lucas Vázquez en el lateral derecho, después de tanta agonía madridista, el entrenador blanco zanjó: «Lucas era la opción, igual que la de Kovacic por Casemiro. Siempre se va a decir algo. Hoy es lo de Casemiro, pero no importa. Lo importante es que estamos en la final». «Estamos sólo en la final y hay que estar contentos, porque no es normal estar por tercera vez consecutiva en la final, pero ya que estamos hay que intentar ganarla. Vamos a hacer todo y a defender nuestro título como sea. Es muy bonito estar por tercera vez», reconoció.

Zidane calificó el choque del Bernabéu como «un partido loco, pero al mismo tiempo muy bonito para el espectáculo, para la gente y para el fútbol». «Hay que felicitar al rival, que ha hecho un gran partido. Encajamos el gol y no encontramos nuestro juego, pero la segunda parte fue mucho mejor. Jugamos mucho mejor esa segunda parte», reiteró, para sorpresa de todos.