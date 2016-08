Athletic, Celta y Villarreal, en grupos asequibles

Villarreal, Celta de Vigo y Athletic de Bilbao ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Europa League. El que menos suerte ha tenido ha sido el Celta, en su retorno a las competiciones europeas, se enfrentará a tres equiopos con tradición como el Ajax, el Standar de Lieja y el Panathinaikos. El equipo holandés viene de caer ante el Rostov en la previa de la Champions y ha empezado mal la liga, mientras que el equipo belga ha perdido a varias de sus figuras y no debería plantear mucha oposición al equipo de Berizzo. El otro equipo del grupo es el Panathinaikos, muy lejos del equipo que fue, pero siempre peligroso, sobre todo en su estadio.

Mientras, el Villarreal espera hacer un buen papel en la segunda competición más importante del continente europeo tras su eliminación de la Copa de Europa ante el Mónaco. El 'submarino amarillo' ha quedado encuadrado en el grupo L, con el Steaua de Bucarest, que también viene de caer en la fase previa de la Champions ante el Manchester City, el Zúrich, que debería jugarse el segundo puesto del grupo con el con el equipo rumano y el desconocido Osmanlispor, un equipo turco que debuta en la competición.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde, que deberá medirse al Gent, al Rapid de Viena y al Suassolo italiano. A pesar de ello, el conjunto bilbaino es el claro favorito del grupo F.

Así han quedado los grupos de los españoles

Group F

Athletic

Genk

Rapid de Viena

Suassolo

Group G

Ajax

Standard de Lieja

Celta de Vigo

Panathinaikos

Group L

Villarreal

Steaua

Zúrich

Osmanlispor

