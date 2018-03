Octavos | Vuelta El Atlético no quiere enfriar su momento en Rusia El Lokomotiv aún cree en la remontada ante un Atlético que sólo dejó de ganar en el Camp Nou en sus últimos once encuentros RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 15 marzo 2018, 06:25

«Me preocupa que todos piensen que la eliminatoria está resuelta», explicó Diego Pablo Simeone antes de que medirse, a cuatro bajo cero y posiblemente mientras nieva, al Lokomotiv en Moscú. Este duelo de vuelta, que realmente está bastante desnivelado ya que en la ida de octavos de la Europa League logró un 3-0 en el Metropolitano, es tomado por el cuerpo técnico rojiblanco como la ocasión para refrendar el buen momento del equipo. «Ustedes me conocen y sabe cómo pienso: los partidos de copa son complejos y me preocupa todo. Que juguemos con ilusión y entusiasmo, de la misma manera que siempre, porque habrá un ambiente importante, con gente participativa, frío, nieve, la intención de ellos... Debemos estar preparados para contrarrestar todo ese tipo de situaciones», apuntó Simeone, que ha ganado 17 de 20 partidos en la Europa League.

Lo cierto es que eliminado de la Champions, la Copa y la Liga muy complicada, parece que la competición continental cobra más trascendencia para un Atlético que ha vencido diez de sus últimos once duelos oficiales. «Para mí todo lo que juego es importante, Copa, Liga, Champions, Supercopa... Miramos los partidos en consecuencia de seguir creciendo como lo venimos haciendo desde hace seis años. No hay que olvidar lo que nos ha hecho fuertes, porque yo veo los partidos antiguos en la Europa League y no teníamos ni sponsor en la camiseta. Ahora, sí. No podemos olvidar si queremos crecer», dijo en una frase que sonó a recordatorio para los mandatarios más que para asumir un favoritismo en la competición. «No estamos pensando en lo que puede pasar más adelante, sino en superar la eliminatoria mañana. El objetivo siempre es el día a día. Luego están ustedes para llenar de opiniones periódicos y radios, pero lo que nos ocupa es pasar la eliminatoria. La realidad es la de mañana y es la única que vale. Lo demás son supuestos».

No quiso ‘Cholo’ dar muchas pistas del posible once, aunque parece que Torres sí será titular por la baja de Diego Costa pero no lo hará Jan Oblak, que no se ejercitó con el equipo en el estadio del partido. «La idea es que si (Oblak) está en condiciones pueda jugar. En consecuencia de como se sienta tomaremos una decisión», dijo sobre el portero aunque todo apunta que su puesto, como hace una semana, sería entonces para Axel Werner. Además, destacó la «predisposición para trabajar» y la «grandísima actitud» de Torres. «Lo veo muy bien, como siempre. Con Cuando le ha tocado jugar, lo ha dado todo. Tiene opciones de jugar».

Podría acompañar en punta a Antoine Griezmann, que lleva trece goles y cuatro asistencias en los 12 últimos encuentros. Otro de los que puede ser titular es ‘Vitolo’ que pide jugar «como si fuera el partido de ida» y sacar «un resultado positivo». El internacional español se mostró «contento» en sus primeros dos meses y medio en el club rojiblanco, aseguró que se tenía que «adaptar» y que le han recibido «muy bien».

La remontada del Barça, ejemplo

El Lokomotiv, líder indiscutible con ocho puntos de ventaja sobre el segundo en la Liga rusa, aún cree en la remontada pese a que el cuadro español no ha caído ningún día esta temporada por más de tres goles. «Después de perder en Madrid, la victoria en la liga nos dio mucha alegría. Siempre hay ocasiones en el fútbol moderno. Tenemos el ejemplo del Barcelona contra el PSG. Es bueno para nosotros», apuntó un Alexsei Miranchuk, jugador del Lokomotiv recién convocado por su selección, que confía en dar la sorpresa y dice no despistarse por los elogios de Simeone.

Su técnico Yuri Semin aún cree en la machada y así lo dejó claro en rueda de prensa, en la que explicó que su meta titular es baja por lesión mientras que Jefferson Farfán y el brasileño nacionalizado Ari aún son duda. «Mostrar buen fútbol y ganar son dos cosas importantes para nosotros. Es difícil hacerlo ante un rival como el Atlético. El objetivo es marcar pronto, si lo hacemos todo será posible», avisó antes de afirmar que sabe que Simeone «no va a subestimar al Lokomotiv en este partido».

Semin no quiso incidir en la baja de Costa, «un gran jugador que no sólo provoca a los rivales», y recordó la valía de Torres, autor de 10 goles en esta competición. «En el Atlético no hay futbolistas de nivel normal. Todos tienen un nivel muy alto y Torres está entre ellos». El técnico hizo un llamamiento a su afición en su cuenta de Instagram. «Actualmente en el fútbol hay dos corrientes, Guardiola y Simeone, y el jueves jugamos contra una de ellas. ¡Aficionados, venid! ¡Será difícil y necesitamos vuestro apoyo!», escribió en sus redes sociales.

Alineaciones probables:

Lokomotiv: Kochenkov, Lisov, Chorluka, Kverkvelia, Rybus; Denísov, Kolomeitsev, Antón Miranchuk, Alexéi Miranchuk; Manuel Fernandes y Farfán o Éder.

Atlético: Werner, Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis, Correa, Thomas, Gabi, Vitolo, Griezmann y Torres.

Árbitro: Artur Días (Portugal).

Estadio: Lokomotiv.

Hora: 17.00 horas.

TV: BeIN Sports