Cuartos de final Simeone: «Torres será un icono del Atlético; yo pedí que volviera» El argentino recuerda su «admiración» por el delantero, «como todos los aficionados» pero pide centrarse en el Sporting porque «esto es un juego» y la remontada «es posible» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 11 abril 2018, 20:56

Diego Pablo Simeone quería centrar su rueda de prensa en analizar la vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Portugal pero acabó hablando casi más de la decisión de Fernando Torres de dejar el Atlético al final de este temporada. Dice que no se arrepiente de algunas de sus decisiones respecto al delantero y no paró de elogiar la figura del icónico delantero. «Fernando fue muy claro en lo que dijo en cuanto a su explicación y sus necesidades. Yo tengo admiración por él, como todos los aficionados. Su decisión va acompañada del lugar que tengo, pero está claro que es, ha sido y será un icono del atlético, un ídolo absoluto más allá de ganar el título, uno más o menos no le dará más historia. Somos pocos, tenemos algo en común que nos une que es ganar y no va a cambiar nada de lo que pasó hasta ahora», explicó.

En esa línea dijo no arrepentirse «de nada» en su relación con el que fue también su compañero de equipo en el regreso del club a Primera. «Me siento tranquilo. Mi ilusión siempre ha sido llevar al Atlético a los mejores lugares y sé la responsabilidad. Me siento responsable de que Torres haya vuelto, yo he sido uno de los que más buscó su regreso. Más allá de que en su decisión también soy participe, me siento así».

«No me arrepiento de nada porque siempre fui claro y contundente con lo que yo pensaba. Fernando es y será uno de los ídolos más grandes, gane o no gane, y se lo dije a él cuando en algún momento hemos charlado» SIMEONE

Eso sí, no negó que las decisiones que han implicado la salida de Torres han salido de las más difíciles que ha tomado como entrenador del Atlético. «Sí (asintió), uno valora todo, pero sobre todo lo que necesita el equipo. No me arrepiento de nada porque siempre fui claro y contundente con lo que yo pensaba. Me hace más transparente, más allá de los montones de errores que pueda cometer. Fernando es y será uno de los ídolos más grandes, gane o no gane, y se lo dije a él cuando en algún momento hemos charlado», intentó zanjar.

Simeone sabe que este Atlético es distinto al de hace seis años, cuando peleaba por lograr la Europa League. Ahora la competición, más que una ilusión, parece una obligación. «Es un torneo sumamente importante, hace seis años y dos antes se ganó y la realidad la comenté cuando quedamos fuera de la Champions. Desde entonces nos centramos en competir de la mejor manera, tenemos ilusión, entusiasmo y tendremos que competir con un rival que saldrá a por el partido, acompañado por su gente y tenemos que llevar el encuentro a donde nos sintamos más cómodos».

Concentrados para evitar sustos

El argentino reconoció que desea que su equipo no pierde la identidad en el José Alvalade. «Nosotros tenemos un estilo que no variamos mucho, solemos jugar en una dirección, con una misma idea y somos pocos, no hay muchas opciones de alternativas para buscar algo diferente. Está claro que, del otro lado, sobre todo por su entrenador, muy inteligente, manejará todas sus opciones para intentar levantar la eliminatoria. Intentaremos jugar con los tiempos, con lo que pida cada momento.», explicó antes de negar que el 3-0 de la Roma al Barça sea un aviso para su vestuario. «Para quienes estamos dentro el resultado, más allá de la sorpresa, no sorprende. Sabes que es posible, es un juego, hay momentos buenos y malos, hay detalles que deciden, sobre todo cuando juegas contra buenos equipos. De las copas siempre he dicho que son muy complicadas, porque cualquier situación puede cambiarlo todo y si no estás preparado, no hay tiempo para reaccionar».

Cholo aventuró que el Sporting «buscará algo para intentar generar» la remontada ya que «ha jugado muchos partidos con el mismo sistema, lo ha cambiado en algún partido de Champions y es un entrenador muy capaz, pueda intentar alguna solución». Negó que a su rival le vaya a afectará toda la situación deportiva y extradeportiva de los últimos días generada para las declaraciones de su presidente. «Afrontarán el partido con mucha fortaleza, más allá de las informaciones que nos han llegado con los problemas internos que han tenido no creo en esas situaciones. Los futbolistas siempre quieren ganar y cuando están unidos son más fuertes. Y se ve a un equipo fuerte y unido, y ante eso hay que tener cuidado», apuntó antes de elegir a Bruno Fernandes como el mejor de los 'leones'.

Remontadas europeas

Simeone quiso recordar que el fútbol portugués es «competitivo, marcado por tres equipos que luchan por el título. Portuga ha dotado de excelentes futbolistas al mundo entero. La selección ganó la Eurocopa y no tengo duda de que en el Mundial competirá. El futbolista portugués tiene calidad, es diferente».

Por su parte, el capitán Gabriel Fernández analizó el partido, recordó que el varapalo al Barça en Roma es «un aviso para todos» y vaticinó que «está aún por llegar» lo mejor de Torres en el Atlético. «Venimos hablando mucho tiempo de él, todos sabemos la importancia que ha tenido y tiene, es un icono. Es precipitado darle homenajes antes de tiempo, estoy convencido de que su mejor momento en el Atleti está por llegar. Hay un día marcado para un homenaje que se ha ganado, que es contra el Eibar y antes trabajaremos para darle lo mejor. Fernando cuando hace algo es muy meditado y siempre por el bien del club. Si lo hizo en ese momento, es porque era idóneo. Ahora a pensar en el partido y en el título que queremos que Fernando gane», explicó antes de reconocer que levantar el trofeo en Lyon «sería importante para todos que ganara porque estamos con él, lo importante es estar juntos. Es el jugador más laureado del equipo y sería la guinda».

El centrocampista recordó que el «Sporting es un equipo importante, jugó de tú a tú y sin complejos en casa del Atleti, un equipo respetado y que pelea cara a cara con Madrid y Barça. Tuvieron ocasiones para hacernos algún gol y estoy convencido de que la vuelta será muy complicado», pese a las bajas lisboetas. «Lo que ha pasado en el Sporting les motivara mucho y compensará cualquier baja. Lo de Roma fue un aviso para todos, no solo para el Sporting. El futbol es maravilloso y resultados así enseñan la magia de lo que es esto.», terminó.