El presidente del Rayo compara a Marcelino con el «piloto loco que tiró el avión de Lufthansa»

Raúl Martín-Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha echado más leña al fuego de las acusaciones de presunto amaño que sobrevuelan al técnico Marcelino García Toral, tanto desde el Villarreal, equipo que le destituyó recientemente, como desde el club franjirrojo, que descendió a Segunda tras la derrota del equipo amarillo ante el Sporting en la última jornada de la pasada Liga.

«Marcelino es como el piloto loco que se cuela en un avión de Lufthansa y lo tira», ha dicho Martín Presa en unas durísimas declaraciones a Punto Pelota. «Marcelino expresó su deseo y recordemos que era el entrenador de todos los jugadores del Villarreal. Es el jefe y superior directo de toda la plantilla, que tenía contrato para esta temporada. Yo no sé en qué trabajo un subordinado no quiere agradar a su superior», reflexionó el dirigente rayista.

Martín-Presa se detuvo en lo que le ha ocurrido al delantero hispano-brasileño Leo Baptistao. «Si no intentas agradar al jefe, puede pasarte como a este futbolista. No son especulaciones mías. Baptistao se vació en intentar empatar, lanzó al palo y lo sustituyeron. Luego, no ejercieron la opción de compra porque los comentarios técnicos no fueron los más adecuados», denunció el presidente del popular equipo de la barriada madrileña.

El presidente del Rayo Vallecano insistió en sus acusaciones directas a Marcelino: «Hubo una planificación con premeditación y una ejecución durante el partido; y luego su mujer hizo una confesión de los actos al alegrarse por la permanencia del Sporting. En este país se puede hacer de todo y parece que no pasa nada. Yo ya lo dije que aquí hay un club gravemente perjudicado con 12.000 abonados y más de 300.000 seguidores que tenemos muy tristes y jorobados en Segunda. Esperemos que se haga justicia y se pueda restituir todo el daño que se ha hecho. Para mí esto estaba clarísimo. Yo ya hice comunicados a LaLiga una semana antes porque veía lo que estaba pasando», enfatizó.

Martín-Presa se refirió también a las recientes declaraciones de Fernando Roig, presidente del Villarreal, que ensombrecen la figura de Marcelino. «No es que le dé la razón, pero el Villarreal no tiene nada que ver en todo esto. Desgraciadamente, le pasó como a Lufthansa cuando se les coló un loco que tiró el avión», apostilló.

Tras unos días en los que ha recibido críticas por doquier ante su sorpresa, el entrenador tiene decidido dar un paso al frente para responder a las acusaciones de los altos dirigentes del Villarreal y el Rayo por el polémico Sporting-Villarreal del pasado 15 de mayo, en el que se le acusa al técnico de no competir debidamente.

Roig llegó a decir que le había destituido el 11 de agosto por la imagen dada en aquel partido y que si no lo hizo antes fue porque dejó al equipo cuarto y no querían cambiar la planificación. Marcelino quiere aclarar su versión de los hechos y defenderse de los ataques que le dejan muy señalado para su futuro como técnico.