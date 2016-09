Zidane: «La sanción de la FIFA es absurda, pero no nos perjudicará»

Zinedine Zidane sufre por partida doble la sanción de la FIFA que, salvo que prospere el recurso del Real Madrid al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), impedirá al club blanco fichar hasta enero de 2018. Padece la condena como técnico de un equipo que no podrá reforzarse y está acusado de traficar con menores y, además, según la FIFA dos de sus hijos se encuentran en situación ilegal en la fábrica merengue. De ahí la indignación mostrada por el técnico francés este viernes, cuando compareció en la previa del choque de la tercera jornada de Liga que enfrentará este sábado al Real Madrid con Osasuna, en el Santiago Bernabéu.

«No entiendo nada, la sanción es absurda y el club hará todo lo posible para cambiarla. Espero que las cosas se arreglen rápido, pero hablar más ahora no cambiará nada», explicó Zidane en Valdebebas. «Os puedo hablar de lo mío, de mis hijos. Han vivido toda su vida aquí, el club ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, y es absurdo que ahora no puedan jugar el fúbol. Aún no he hablado con ellos, pero no me voy a inventar nada. Les contaré lo que hay y les pediré que tengan paciencia», añadió el preparador marsellés.

De todos modos, el entrenador del campeón de Europa no cree que el Real Madrid se debilite en el futuro por esta condena que comparte con el Atlético y ya sufrió el Barcelona hace dos años. «Creo que no nos afectará porque estoy muy contento con la plantilla; es larga, con 24 jugadores, y de gran calidad. Si tuviéramos que estar dos o tres años sin poder fichar, estaríamos compitiendo por todo con ellos», desgranó ‘Zizou’.

Encantado por el regreso de Cristiano Ronaldo, ya recuperado del esguince de rodilla sufrido hace dos meses en la final de la Eurocopa, Zidane negó haber pactado con el portugués que no juegue todos los minutos de los próximos partidos y se dosifique. «Estoy contento de que esté con nosotros. No he pactado nada con él. Cristiano es Cristiano. Ha vuelto de su lesión y estamos felices. Queremos que esté bien. Es su primer partido después de 60 días. Lo que hay que hacer es darle tiempo. Ante Osasuna va a jugar. Es un futbolista importante y le quiero siempre conmigo», remarcó.

James, Casemiro y Marcelo, sin convocar

Zidane también confirmó que el delantero francés Kari Benzema se ha recuperado de sus problemas en la espalda y la cadera, pero no reveló si será titular. Y avanzó que, aunque el colombiando James Rodríguez «ha llegado bien de Colombia», se queda fuera de la convocatoria, igual que Casemiro y Marcelo. «Han jugado dos partidos enteros con sus selecciones, están un poco fatigados y con los siete partidos que tenemos por delante en tres semanas, es mejor darles descanso», explicó, antes de aclarar que el portero Keylor Navas progresa adecuadamente en su recuperación de la lesión en el tendón de Aquiles, pero aún no está para ser convocado. Tampoco Isco está plenamente recuiperado.

Evitó dar pistas sobre la alineación ante los navarros y se mostró pragmático cuándo se le preguntó como gestionará una plantilla tan poderosa en el momento en que se recuperen todas las estrellas y tenga que decir a tipos como Álvaro Morata o Marco Asensio que no entrarán desde el inicio. «Intentaré ser lo más sincero posible con los jugadores. Es una plantilla de 24, 11 empiezan y sólo puedes cambiar a tres en cada partido. La plantilla y el grupo es lo más importante y eso no va a cambiar. Hay jugadores que van a jugar más que otros, pero esto es normal en un equipo grande», subrayó.

Como ya hizo en pretemporada, Zidane enfatizó que este curso «la Liga es el primer objetivo». «Todo es importante, pero la Liga es el día a día y es la competición más complicada. Tiene 38 partidos y hay que trabajar cada fin de semana para no fallar. El año pasado perdimos por un punto y esta temporada la queremos conseguir. Vamos a pelear por ella», garantizó Zidane, sabedor de el Real Madrid suma ya cuatro campañas sin conquistar el torneo de la regularidad y la urgencia por cambiar la tendencia existe.

