Pako Ayestarán: «La ilusión se ha transformado en decepción»

Pako Ayestarán, exentrenador del Valencia, aseguró este miércoles, durante su despedida en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna, que la ilusión con la que comenzó su etapa se ha transformado en decepción y lamentó no haber tenido tiempo de liderar este proyecto.

"La ilusión se ha transformado en decepción. Estoy decepcionado por no ser capaz de conseguir los resultados que esperábamos, por no devolver la confianza y por no haber tenido tiempo de haber liderado este proyecto", indicó el técnico.

El vasco explicó estar "decepcionado" porque "no esperaba este final". "Hay que afrontar las circunstancias. Lo más importante es analizar mis errores que son los que debo corregir. Estoy convencido de que regresaré. No sé si al Valencia pero sí a un club de este nivel", continuó.

Asimismo, reconoció "sentirse con fuerzas" para darle la vuelta a la situación que atraviesa el equipo con cero puntos en la clasificación tras cuatro encuentros. "Estaba convencido de que íbamos a tener la oportunidad de revertir la situación. El club no lo ha considerado así y lo respeto", apuntó.

También analizó la decisión del club de destituirle de su cargo: "Nadie que sea cesado va a considerar que es justa. Si lo consideras justa es que no confías en ti. Tenía las fuerzas para revertir la situación".

Respecto a la confección de la plantilla, Ayestarán se mostró prudente ante la atenta mirada de Suso García Pitarch, quien desde la primera fila presenció la despedida del preparador: "Ya dije que estaba ilusionado con la plantilla y los análisis que hemos hecho ya han sido a nivel privado".

Por otra parte, Ayestarán repasó su estancia en el club valencianista al que llegó para ayudar, primero, a Gary Neville y, luego, para asumir la dirección de la primera plantilla.

"Me sentí muy orgulloso de que el Valencia pensara que yo como profesional podía aportar mi experiencia y trabajo. Cambié de rol cuando llegué aquí y fue uno de los pocos clubes por los que lo hubiera hecho", dijo.

"Después de ver mi trabajo me dieron la posibilidad y confianza de liderar un proyecto. Estaba muy ilusionado por liderar un proyecto deportivo al nivel de un club como el Valencia. Me daban la posibilidad de responder a la confianza que mucha gente tenía en mí y la sigue teniendo, y comenzar un proyecto con una cultura de club que diera resultados", concluyó.