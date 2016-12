Eusebio: «Ahora me queda muy lejano el Barça»

"Al Barça me unen muchas cosas, pero ahora me queda muy lejano". Así de contundente se ha mostrado Eusebio Sacristán, técnico de la Real Sociedad, durante su intervención en EFE FÓRUM DEPORTES SPORTIUM. Una participación sobre la que ha sobrevolado el futuro del banquillo culé en plena incertidumbre sobre lo que ocurrirá con Luis Enrique. La notable campaña que están firmando los donostiarras ha hecho que muchas miradas se posen sobre el vallisoletano, antiguo jugador del F.C. Barcelona y que llevó las riendas del filial azulgranana entre 2011 y 2015. Pero el aludido ha subrayado que por el momento está "en el sitio ideal" para llevar a cabo todo lo que son sus "sueños como entrenador"

"He estado tres etapas en el Barça, como jugador, ayudante de Rijkaard y entrenador del filial. Ahora estoy en la Real, he llegado a la elite, que era lo que quería, y estoy encantado. Entiendo que desde fuera se pueda pensar en cuál es mi inquietud, pero no puedo pensar en algo que no sea la Real y queremos seguir juntos", ha remarcado Eusebio.

Quinta en la tabla con 29 puntos, los mismos que el Villarreal, que actualmente ocupa la última plaza que daría acceso a la Liga de Campeones, la Real Sociedad se ha erigido en una de las grandes revelaciones de la temporada, asentando el bueno juego mostrado desde que el técnico vallisoletano se hiciese cargo del equipo la pasada campaña en sustitución del escocés David Moyes.

La buena marcha es producto, según Eusebio, de la sintonía entre club, entrenador y jugadores. En San Sebastián el técnico ha "encontrado unas condiciones a nivel de filosofía de club y de comprensión con la directiva" que le permite llevar a cabo todas sus ideas como entrenador y "aspirar a cosas importantes". "Nunca puedo decir esto no lo haré, pero quiero vivir el momento y seguir ilusionado con algo que estamos creando y queremos seguir juntos. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son mis sueños como entrenador. ¿Por qué empezar a pensar en la posibilidad de cambiar algo que está siendo un proyecto bonito?, ha remachado.

Marcado por Cruyff

Eusebio se ha referido a los entrenadores que marcaron su carrera como jugador y cuyas lecciones tiene muy presentes ahora que él ocupa el banquillo. Entre todos ha destacado a Johan Cruyff, de quien ha dicho que "dio sentido" a su "carrera deportiva" al aplicar "una idea de juego en la que se encontraba superidentificado" y que "supuso una revolución en el fútbol". "Él le daba importancia al jugador técnico, encontrar al compañero libre y encontrar líneas de pase", ha detallado sobre el holandés. A su juicio, "la evolución del fútbol español" y también la del fútbol mundial "ha ido por ese camino".

Respecto a los técnicos actuales, ha reconocido que Zinedine Zidane "tiene un mérito enorme" por la trayectoria del Real Madrid desde que el francés se hizo cargo del banquillo blanco, pero ha subrayado que también hay que "tener presente a Rafa Benítez", su predecesor.

"Es difícil opinar sin saber el trabajo que hace un entrenador. Zidane está claro que algo muy bueno está haciendo en la línea de su gestión de vestuario. Me he enfrentado dos veces y es un equipo consistente. Tiene una solidez defensiva importante, con compromiso por parte de todos los jugadores y con resultados", ha resaltado. Eso sí, ha dado cierto crédito también en la evolución del Madrid al actual entrenador del Newcastle. "No nos olvidemos de Benítez. Es un entrenador que ha demostrado en su carrera que ha trabajado aspectos tácticos muy bien y no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que ha participado Benítez, que por lo que sea salió así del Madrid", ha finalizado.