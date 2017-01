El Calderón siempre da otra oportunidad

Como cada partido que se disputará en el Vicente Calderón de aquí a final de temporada, el que medirá este sábado a Atlético y Betis será una pequeña despedida. Para la afición colchonera, para Simeone, para Gabi, para Torres. También para Gaitán. Y, por supuesto, para el Betis, pues dos de los mejores momentos de su centenaria historia se han gestado a orillas del Manzanares: la Copa del Rey de 1977 y la conquistada en 2005, los últimos títulos de las vitrinas verdiblancas.

Desde aquella final ante Osasuna han cambiado muchas cosas en el Villamarín y no menos en la capital. El que ahora ocupa el banquillo local en el Calderón en aquel entonces 'rascaba' sus últimas canillas sobre el césped, por poner un ejemplo. Siguen vistiendo la misma camiseta, paréntesis de por medio, Joaquín Sánchez y Fernando Torres. aunque cada partido que pasa son menos indiscutibles en el once, siguen siendo fijos en el corazón de sus respectivas gradas.

Precisamente este último volverá a tener su oportunidad de inicio ante el Betis, la segunda consecutiva en Liga, después de no aprovechar los minutos de los que dispuso frente al Eibar en Ipurua. «Va a empezar porque creemos que nos puede dar una mano en este tipo de partidos, sobre todo buscando profundizar y alargar al equipo con juego en largo o con altura en la pelota parada», insistió Diego Pablo Simeone, pero la realidad es que Torres no marca en el torneo de la regularidad desde el 17 de septiembre. Han pasado cuatro meses, pero nunca es tarde si la dicha es buena. O eso cuentan por ahí.

También estará entre los titulares, igualmente confirmado por el técnico argentino, su compatriota Nico Gaitán. El Atlético pagó 25 millones al Benfica en verano por uno de los viejos deseos del 'Cholo', pero aún no ha terminado de adaptarse al engranaje del equipo y apenas ha formado de inicio en ocho ocasiones en lo que va de temporada. La última de ellas, el pasado martes ante Las Palmas, disputó sus mejores minutos con el oso y el madroño en el pecho. Recuperar su fútbol sería un bombazo para la causa rojiblanca.

El resto del once colchonero deja poco a la imaginación, más por las bajas que acucian a Simeone que por ser el preparador un tipo dado a las sorpresas. A saber: Jan Oblak, Lucas Hernández, Tiago Mendes, Augusto Fernández y Thomas Partey no estarán entre los convocados, mientras que Yannick Carrasco, Ángel Correa y Kevin Gameiro ocuparán plaza en el banquill. El primero ya recuperado de sus molestias en el tendón de Aquiles y los otros dos tras superar un proceso gripal. Sime Vrsaljko volverá a ser el lateral derecho del Atlético, toda vez que parece haberle ganado la partida a un Juanfran Torres, que con 32 años no vive su mejor momento de forma. Tampocó estará entre los elegidos José María Giménez, finalizado por ahora el experimento que le llevó a la medular contra el Eibar y que no beneficia ni al uruguayo ni a su equipo.

Y si el 'Cholo' tiene problemas de personal entre lesiones, molestias varias y Copa África, su homólogo en el Betis no goza de mucha más fortuna al respecto. Víctor Sánchez del Amo no podrá contar con cinco de las piezas de su esquema. Felipe Gutiérrez y Tonny Sanabria por cuestiones físicas, mientras que Bruno y Petros cumplen sanción y Aïssa Mandi ya se encuentra concentrado con la selección argelina.

En cualquier caso, el técnico verdiblanco no cambiará un ápice su plan para asaltar el Calderón en su última visita antes del traslado al Metropolitano . El 5-3-2 es innegociable para el madrileño desde su llegada al club en noviembre, y en él ha cimentado la fortaleza de un equipo que ya mira al descenso desde una distancia de nueve puntos. Serán más si logra rescatar algún punto del feudo rojiblanco, meta que no logra desde hace cinco temporadas. Casualmente, en el último partido de Liga que acogió el estadio sin Simeone en el banquillo.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Moyá, Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe Luis, Gabi, Saúl, Koke, Gaitán, Griezmann y Fernando Torres.

Betis: Adán, Rafa Navarro, Pezzella, Donk, José Carlos, Durmisi, Brasanac, Ceballos, Jonas Martin, Rubén Castro y Álex Alegría.

Árbitro: Clos Gómez (Aragonés).

Estadio y horario: Vicente Calderón. 18:30 h. (beIN).