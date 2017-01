El contrasentido del Madrid de Zidane

La primera derrota de la temporada del Real Madrid, la que pone fin a 40 partidos sin caer llegó en el momento que más compacto pareció el equipo blanco en un partido de máxima exigencia. Durante muchos meses no se ha destacado la labor de Zinedine Zidane como estratega, reduciendo todo su mérito a la 'flor' que le acompaña. En el Sánchez Pizjuán demostró que tiene sabiduría táctica. Sorprendió el francés con un dibujo inédito, que no se recordaba en su club desde tiempos de Vicente del Bosque. Tres centrales y dos laterales, Marcelo y Carvajal emulaban a Roberto Carlos y Salgado. «Hemos hecho un partido muy serio, un buen partido sobre todo a nivel defensivo, creo que en cinco minutos de desconexión se nos han ido los tres puntos. El equipo sabe que hemos hecho un buen partido que estamos en una buen dinámica», explicó el canterano. Dos carrileros largos obligados a bajar y subir, pero pensando más en tareas defensivas para tapar el peligro del Sevilla. «Lo sabíamos desde por la mañana. Lo hemos hablado. Es un sistema que conocemos, que hemos jugado otras veces aunque no de inicio. Tenemos futbolistas de calidad para jugar en banda o con cinco en medio. Nos adaptamos», explicó Raphael Varane.

Sampaoli, según reconoció después del partido, necesitó unos momentos de charla con Juanma Lillo cuando supo el planteamiento. El argentino tuvo que reaccionar sobre la marcha y hasta que no se produjeron las permutas locales, el plan fue impecable. Con las líneas juntas y todos muy atentos minimizaron a su oponente. Casemiro asistió a todos con lo que Toni Kroos y Luka Modric tuvieron algo más de libertad en el medio. El croata dio otro recital: visión, calidad, toque, salida. Arriba completaron el inédito 3-5-2 de 'Zizou dos futbolistas menos trabajadores: Cristiano y Benzema. El francés marró frente la portería ajena pero erró aún más cerca de la suya, ya que perdió un balón que le costó la derrota a su equipo.

Keylor, en entredicho

«Al final nos descuidamos y cometimos errores que no se pueden producir en el tramo decisivo. No vamos a bajar la cabeza porque estamos bien y somos líderes. Tenemos que seguir con las mismas ganas y confianza», explicó Keylor Navas. El costarricense no estuvo fino en Sevilla, unos días después de que Kiko Casillas fuese el mejor del equipo en el duelo copero. Keylor no estuvo rápido en el primer gol, ya que optó por no salir en el centro lateral al área, y en el segundo tanto estaba mal colocado, pudo hacer mucho más ya que llegó a tocar el disparo en carrera y con el interior de Jovetic. Desde que volvió de su lesión parece estar lejos del nivel de la pasada temporada.

Es cierto que Sergio Ramos fue el autor del 1-1, de manera desafortunada pero pocos pueden considerarle culpable de la derrota. Si alguien pareció contento por usar este sistema de tres centrales fue Sergio Ramos. Ya había jugado con él esta campaña, con España en Albania el día que cayó lesionado tras la polémica de Piqué por las mangas de su camiseta. Esta vez actuó en el centro de los tres y se sintió más 'jefe' que nunca en la nueva defensa ideada por Zidane. Siendo libre se anticipó cuando tocaba y reculó cuando se requería y tuvo opción de hacer cambios de juego que tanto le gustan. «Nos ha muchísimo control, la pena es que en los últimos 10 minutos no hemos sabido manejar los tiempos». Algunos echaron en cara a Zidane que no gastara todos los cambios en la recta final, que tirase de Asensio y Morata para contrarrestar el entusiasmo de Sevilla, con la entrada de Sarabia y Jovetic; claves en los goles.

Ramos, encantado

Ramos, tras el choque, dijo estar orgulloso del rendimiento individual y colectivo pese a la derrota: «A pesar del gol creo que ha sido uno de mis mejores partidos. Me voy muy contento y orgulloso». Esa misma palabra usó su entrenador, que no ocultó la «decepción» pero dijo estar «orgulloso de todos» los jugadores. «Sabíamos que un día llegaría la derrota. Nos han pillado dos veces pero tenemos que seguir igual. Una jugada de mala suerte no va a cambiar nada», afirmó Zinedine Zidane tras el partido. Zizou no quiso adelantar si lo repetirá en el futuro. «Al jugar tres veces contra el mismo adversario, durante la semana decidí cambiar el sistema. Tenemos jugadores para eso y lo hicimos muy bien porque Carvajal y Marcelo aportan mucho en ataque. Veremos si es una solución para otros partidos», dijo.

Uno de los futbolistas que tuvo que modificar su puesto en el campo fue Marcelo. «Hemos hecho un buen partido, pero después del gol nos relajamos. Vamos a ver bien en lo que hemos fallado porque dejar escapar los puntos así es difícil. Queda mucha Liga y vamos a aprender de los errores. No puede volver a pasar». Los jugadores parecen tener claro lo que sucedió. Antes del empate llamó la atención que Luka Modric pidiese a Sergio Ramos, constantemente pitado e insultado por la grada, que tuviese la cabeza fría. Después de que cabecease a la red equivocada el balón decisivo el Sánchez Pizjuán coreó su nombre una vez más, con sorna. El Madrid se descontroló en la recta final y terminó recibiendo de su propia medicina en la prolongación. Cristiano Ronaldo no daba crédito a lo sucedido y mirando a Ramos les dijo que debieron optar con conservar el punto, ya que el empate mantenía lejos a su rival en la lucha por el título: «Debemos tener cabeza, tenemos que tocar más joder».

Los blancos en cualquier caso tienen un partido aplazado con el Valencia y además ya ha jugado a domicilio ante los otros tres aspirantes al título (empate frente al Barcelona y victoria en el Calderón). Jugará el Clásico en el Bernabéu en la jornada 33, recibirá en su último duelo en casa (jornada 37) al Sevilla antes de cerrar la Liga en La Rosaleda.