Toque para lo que queda tras la descompresión

«Hace una semana cuando empatamos a tres en Sevilla éramos la hostia, ahora somos los peores del mundo. Tampoco es eso», dijo muy sereno Kiko Casilla ante los medios después de la derrota del Real Madrid con el Celta de Vigo. La segunda derrota consecutiva en apenas tres días, es algo desconocido para el grupo de Zinedine Zidane, que ha sumado en 72 horas las mismas decepciones que en todo un año previo. «Es un momento difícil, pero lo tenemos que superar. No sé lo que ha pasado. Hay que analizar lo ocurrido y algo tenemos que hacer», dijo el técnico, que no cree que sea un problema físico. El entrenador francés ha diseñado un plan específico para que el equipo no pierda tono en los meses de enero y febrero. 'Zizou' está rotando mucho y confía en no desgastar a los suyos, algo que sucedió con Carlo Ancelotti en 2015 o con Carlos Queiroz en 2004.

Curiosamente, el equipo del técnico italiano también perdió dos partidos seguidos tras la racha de 22 victorias seguidas con 'Carletto' (2-1 en Mestalla y 2-0 en el Vicente Calderón). «Al cien por cien no me he sentido nunca. Yo no soy de hierro. No creo que hay ningún paralelismo», dijo Marcelo, autor del gol del empate y cuestionado por su despeje en el 0-1. «Cierro un centro y le quito el balón a un jugador que si no lo hago, probablemente, mete el gol y, al final, había otro jugador dentro del área... Cosas que pasan».

Desinflarse tras tocar la gloria es algo más común de lo que parece, ya que tras la racha de 34 partidos sin caer con Leo Beenhakker en 88-89 cedió dos duelos seguidos (2-0 en Vigo y 5-0 en Milán). Y no es sólo cosa del conjunto blanco, ya que el Barcelona de la pasada campaña de Luis Enrique sumó 39 partidos invicto y de los cinco siguientes perdió cuatro (Real Madrid 2-1, Real Sociedad 1-0, Atlético 2-0, Valencia 1-2). Entre el Madrid y la Real, ganó al Atlético en la ida de Champions (2-1). «¿Dudas?: Hemos hecho cosas muy buenas, veníamos de 40 partidos sin perder. Preocupa perder dos partidos seguidos porque el Madrid no puede hacerlo nunca. El partido del Sevilla nos ha hecho daño porque jugamos bien y al final perdimos», aseguró con cierta sorpresa Casemiro tras la derrota ante el Celta. «Había mucha gente esperando a que perdiéramos. Somos un equipo fuerte, mentalmente estamos preparados para esto y para todo lo que nos venga de fuera. Se han perdido dos partidos, no ha sido buena esta semana, pero lo más importante de todo esto es que somos el Real Madrid. No nos podemos venir abajo. Somos un grupo muy unido y muy fuerte. Seguro que sacamos esto adelante», apuntó Casilla en zona mixta.

Distintos males y culpables

En la caseta se habla de errores individuales y se asume no haber estado al nivel mental del Celta. «No hemos entrado concentrados y nos ha faltado intensidad desde el principio. Un rival así te puede meter en dificultades si le dejas jugar y nos dispersamos tras el empate otra vez en lugar de darle la vuelta al partido. Hay que continuar y no hay que darle más vueltas. Tenemos el partido de vuelta para cambiar esto. Igual que tras ganar 3-0 al Sevilla no era seguro que pasáramos a cuartos, ahora tampoco hay nada decidido. Siempre se le puede dar la vuelta a la eliminatoria», vaticinó el preparador galo.

En la cúpula se mira con lupa a varios jugadores por su mal rendimiento reciente: Danilo, Karim Benzema, Keylor Navas, Álvaro Morata o Cristiano Ronaldo. El lateral brasileño fue pitado por la grada, aunque le defendió su compatriota Marcelo, uno de los capitanes. «Llevo muchos años aquí y han pitado a todos: Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, al míster, a Roberto Carlos, Robinho, Marcelo, Cannavaro, Cristiano, Casillas... Quizá a Raúl es al único que no han pitado. Es lo que hay. Seguramente va a triunfar aquí».

Silbidos como el defensa carioca sufrieron el resto de sus compañeros, en especial los más ofensivos. Benzema, que falló en el 2-1 de Sevilla, marró una clara ocasión de gol mientras que Cristiano sigue lejos de su mejor forma y en proceso de adaptación al puesto de '9' (apenas llega al 0,6 goles por partido) y Morata se perdió entre batallas y protestas. Por el momento se cree que ha sido un toque de atención para lo que queda. Es mucho y a no ser que haya una remontada en Vigo (con Zidane ganó 6 de 13 partidos con un marcador que le llevaría a semifinales de Copa ya que promedia fuera tres goles a favor y 1,3 en contra) el triplete, ese con el que sueña Florentino Pérez, cada vez parece más lejano.