Keylor Navas: «Estoy muy tranquilo por mi puesto»

Keylor Navas, cuestionado por su estatus de titular en los últimos días, atendió a los micrófonos de BeIN Sports al término del partido entre Real Madrid y Málaga, y zanjó por su parte el debate de la portería: «Estoy muy tranquilo, gracias a Dios e queda mucha paz para esforzarme y trabajar. Me toca entrenarme, trabajar y cada vez que tenga la oportunidad hacerlo lo mejor posible ganar».

Respecto al propio choque ante el Málaga, que puso fin a una racha de dos derrotas seguidas, el portero aseguró tener claro qué importa y qué no: «Creo que fue un partido complicado, últimamente no estábamos siendo tan claros como antes. Lo importante es ganar todos, muchas veces no se puede ganar jugando bien, pero hay que hacerlo de igual manera. El equipo ya dejó atrás las dos derrotas seguidas, pero ya vendrán mejores momentos para jugar bien».

Indignación con el árbitro

Juanpi Añor metió el miedo en el cuerpo de todos los madridistas cuando marcó el 2-1 mediada la segunda mitad. Un gol que, en su opinión, debía haber significado el empate: «Sabemos que las posibilidades de puntuar aquí son poquísimas, y si encima te marcan en fuera de juego (por el 2-0) fastidia más. Sabíamos que teníamos que aprovechar el momento del Real Madrid».