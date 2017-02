Zidane: «Molesto a mucha gente»

«Se exagera con la polémica arbitral cuando está en medio el Real Madrid. Yo no me meto en los árbitros y mis jugadores tampoco. Tengo un vestuario espectacular. Ellos lo que quieren es trabajar. Si molestas a mucha gente, lo puedo entender. Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores porque respetan muchísimo al cuerpo arbitral y todo lo que lo rodea, y yo estoy a muerte con ellos», proclamó este martes Zinedine Zidane, que rechaza que a su equipo le beneficien los colegiados y asegura que el equipo blanco «siempre ha sido muy bueno, muy profesional y muy respetuoso con el fútbol en general».

«Si hablan, lo sentimos», respondió a los críticos, entre otros, a Gerard Piqué y al presidente del Villarreal, Fernando Roig, que lamentó que el Madrid entregase en el Estadio de La Cerámica una bolsa con obsequios a Gil Manzano y al cuerpo arbitral. «Yo no voy a entrar en eso. Yo respeto a todo el mundo. Cada uno puede opinar y decir cosas, pero no estoy de acuerdo con ello. Me importan más mis jugadores, que son un espectáculo de respetuosos, profesionales y muy buenos. Molesta, sí, pero ya está». «Cada uno puede opinar y no voy a meterme en que un jugador puede hablar o un presidente. Nosotros lo que hacemos lo hacemos sólo en campo y estoy muy orgulloso de mis jugadores porque ellos respetan mucho a los árbitros y a toda la gente que trabaja por el bien del fútbol. Nosotros lo que queremos es divertir a la gente y hacer el máximo. Es lo que estamos haciendo desde hace mucho. Siempre ha sido así», zanjó el técnico francés.

A Zidane también se le insistió en Isco y Morata, que reivindican un sitio en el once y el domingo bromearon en el banquillo sobre su situación de suplentes, como «segundo plato» y «postre». «Eso es muy bonito. Es sólo una broma. Los jugadores bromean. ¿Has visto cómo entraron al campo? A mí lo único que me preocupa es eso. Somos 24 y al final tenemos que elegir. Es la dificultad del entrenador. Sabéis lo que pienso de ellos. Ganamos o perdemos todos juntos. Luego hay uno que hace la diferencia y pasará hasta el final. Luego pasará otra cosa el próximo año. Es difícil que juegue uno u otro. A un jugador le puedes poner 12, 13 o 14 veces y si lo quitas al siguiente partido es jodido para él y muy bueno para mí que quiera siempre jugar para estar enchufado. Yo no quiero contentan a todos porque es imposible. Quiero mostrar a mi equipo que son todos importantes», insistió, «cansado» de escucharse a sí mismo «decir siempre lo mismo».

«Yo hablo con el jugador para decirle cuándo va a jugar y cuándo no. Yo tengo una idea con el equipo que está trabajando conmigo. Tenemos un equipazo y vamos a necesitar a todos. Lo importante es hablar con el jugador con la mayor claridad posible. El jugador cuando no juega le puedes contar lo que quieras. No puede estar satisfecho», reconoció. Cuando se le recordó que en Mestalla no jugaron ni Isco ni Morata que pudiera haberse arrependido de ello, Zidane reiteró que el domingo ante el Villarreal «se dio la vuelta con los cambios, pero no sólo con eso». «Hay un momento que Isco aparece, pero luego está el centro de Marcelo, el de Dani (Carvajal), el cabezazo de Álvaro... Todo el equipo lo hizo muy bien», afirmó.

«Un entrenador se puede equivocar. Valencia ya pasó. Si hubiera hecho la misma cosa... Nosotros no lo hicimos tan al en Valencia. Los 10 primeros minutos sí, peero en 80 minutos hicimos cosas buenas y no cambiamos el partido. A veces no lo puedes evitar. Hay que pensar en trabajar otra vez y pensar en el próximo partido. No me gusta que me metan uno, dos o tres goles, porque prefiero estar metido en el partido y marcar, pero a veces no se puede evitar», lamentó, considerando que «es normal que en una temporada haya momentos en que lo pases mal». «Hasta inicio de enero no perdimos ningún partido. La presión la tienes todos los días y la aguantas, pero el rival te mete en dificultades y tú no estás al cien por cien, pero es parte del fútbol. Cada cosa que vamos a hacer la tenemos que hacer al cien por cien y con cien por cien de concentración para evitar cosas malas», reiteró.

Zidane siempre insiste a sus jugadores la máxima atención al comienzo de cada parte, pero en Valencia se llevó dos goles al principio y frente al Villarreal otros dos al inicio de la segunda mitad, y cree que ese defecto «tiene solución». «Intentamos buscar soluciones para que pase lo mínimo posible para nosotros, pero es lo bonito del fútbol también. Nunca es suficiente. Intentamos hacelo y lo podemos cambiar. Lo intentamos, pero no lo vamos a evitar definitivamente porque hay un rival y hay que aceptar que el rival te mete a veces en dificultades, pero no por culpa nuestra. Intentamos hacer las cosas defensivamente y juntar las líneas, pero luego si te meten un gol por la escuadra desde 35 metros no lo podemos evitar», admitió.