Luis Enrique no seguirá en el FC Barcelona

Luis Enrique ha anunciado este miércoles que no continuará en el FC Barcelona la próxima temporada. El entrenador gijonés ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa tras el partido frente al Sporting

Al parecer, ya había comunicado la decisión a futbolistas y aficionados siete días antes de afrontar la vuelta de la Champions contra el PSG tras el 4-0 del Parque de los Príncipes. Luis Enrique, muy consciente de que el club podía prescindir de él al final de la presente campaña, ha decidido adelantarse y abandonar a falta de poco menos de tres meses para que termine la Liga (el 21 de mayo) y se dispute la final de la Copa del Rey, el 27, contra el Alavés en el Vicente Calderón.

«No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso», dijo Luis Enrique, que finaliza contrato en junio.

El técnico azulgrana llegó al club en la temporada 2014-15 ganando el triplete, Liga, Copa y Champions. «En esta pretemporada tuve una reunión con Soler y Fernández que había posibilidad que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado», explicó el entrenador.

El preparador azulgrana resaltó que tomó esta decisión por cómo vive la profesión de entrenador: "Esto significa pocas horas de descanso. Necesito descansar".

No obstante, el gijonés promete dedicarse a fondo estos tres meses que quedan para concluir la temporada. «Quedan tres meses apasionantes, estamos en una situación difícil, especialmente en una competición, pero con la ayuda de todos y si los astros se alinean vamos a dar la vuelta a este partido. Mi dedicación será plena», apuntó.