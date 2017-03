Boateng hace el tercero de Las Palmas

Sin tregua en el calendario, sólo tres días después de una remontada de campeonato en Villarreal y en pleno debate sobre si los árbitros benefician al Real Madrid, como sostiene el azulgrana Gerard Piqué, o en general a los grandes, el equipo de Zinedine Zidane afronta este miércoles un examen teóricamente menos exigente para afianzarse como líder.

Las Palmas, fiel al estilo de su técnico, Quique Setién, es uno de los conjuntos que mejor toca el balón de la Liga e incluso fue capaz de empatarle al Real Madrid (2-2) en la primera vuelta, pero se presenta en Chamartín en horas bajas. Ha perdido sus cuatro partidos desde la incorporación a filas de Jesé Rodríguez, que regresa a su antigua casa con el equipo de su tierra, para vivir una noche de sensaciones tan extrañas como emotivas.

«Se exagera con la polémica arbitral cuando está por medio el Real Madrid. Yo no me meto en los árbitros y mis jugadores tampoco. Tengo un vestuario espectacular. Ellos lo que quieren es trabajar. Si molestas a mucha gente, lo puedo entender. Per estoy muy orgulloso de mis jugadores porque respetan muchísimo al cuerpo arbitral y todo lo que lo rodea, y voy a muerte con ellos», proclamó este martes Zinedine Zidane, quien rechaza que les protejan los colegiados.

«Si hablan, lo sentimos», respondió a los críticos, entre otros a Piqué y al presidente del Villarreal, Fernando Roig, quien lamentó que el Madrid entregase en el Estadio de La Cerámica una bolsa con obsequios a Gil Manzano y al equipo arbitral. «Yo no voy a entrar en eso. Yo respeto a todo el mundo. Cada uno puede opinar y decir cosas, pero no estoy de acuerdo con ello. Molesta, sí, pero ya está. Nosotros lo que hacemos es siempre en el campo», insistió el técnico madridista, partidario del 'fair play' del que presume el club blanco frente a lo que considera excusas de perdedores.

Además del follón arbitral, un clásico recurrente, a Zidane se le insiste en el debate de las rotaciones, un asunto que también maneja con una sonrisa y fina ironía. Sobre todo se le reclaman más minutos para Isco Alarcón y Álvaro Morata, claves en la reacción de los merengues en Villarreal y a los que la televisión cazó en el banquillo charlando sobre si son «segundo plato» y «postre», respectivamente. «Eso es muy bonito. Es sólo una broma. A mí lo único que me preocupa es ver cómo entraron al campo. Somos 24 y al final tenemos que elegir. Es la dificultad del entrenador. Sabéis lo que pienso de ellos. Yo no estoy para contentar a todo el mundo sino para que todos sean importantes y estén enchufados. Conocemos el nivel de cada uno y necesitaremos a todos, aunque nos podamos equivocar", argumentó 'Zizou', sin meterse en charcos o alimentar polémicas y, según confesó, «cansado» ya de tanto repetirse.

Récord de partidos marcando

Es previsible que ante los grancanarios devuelva la titularidad a Isco, clave en los tres últimos triunfos ligueros del Real Madrid. Y que también salga el ariete madrileño, que en 2017 ha perdido protagonismo por la confianza ciega que Zidane le tiene a Benzema. Con Casemiro fuera de la convocatoria por descanso, todo apunta a que el alemán Toni Kroos retrasará su posición y actuará junto a Luka Modric. En defensa, aunque no tiene mucho para variar Zidane por las ausencias de Danilo, Varane y Coentrao, Nacho Fernández dar un respiro a Marcelo. Tras dos encuentros de enorme sufrimiento, el Real Madrid debe volver a mostrar la solidez de antes del Mundial de Clubes y resolver un partido en el que si marca, será el 45 consecutivo y logrará un nuevo registro histórico en el fútbol español, superando al Barcelona.

La Unión Deportiva, decimosegunda en la tabla, a 11 puntos de la zona de descenso y de los puestos europeos, llega tranquila y con la aspiración de sorprender al único equipo invicto esta temporada en su estadio. Sería un hito, ya que la historia refleja que el club isleño jamás ha ganado al primer equipo merengue en Madrid, con sólo cuatro empates logrados en sus 32 visitas ligueras y nada menos que 113 goles encajados.

Los registros a domicilio del equipo amarillo este curso no invitan a su optimismo. Superan en números nada más que al Granada, ya que sólo vencieron en la primera jornada al Valencia (2-4) y luego empataron con Osasuna (2-2) y Alavés (1-1). Son vistosos, pero blandos y poco ambiciosos fuera de casa.

Setién, quien en la víspera dijo que «Cristiano es quizá el mejor rematador del mundo», pero añadió que prefiere a Messi porque «hace más cosas», sólo cuenta con 18 jugadores profesionales debido a las bajas de los lesionados Míchel Macedo, Hélder Lopes, Ángel Montoro, Javi Castellano y el punta croata Marko Livaja. Estas ausencias hacen que en la convocatoria aparezcan jugadores del filial como el lateral zurdo Yéremi Valerón y el delentero centro Erik Expósito.