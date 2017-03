El Real Madrid «no responderá» ni «estudia» adoptar acciones legales contra Piqué

El Real Madrid "no responderá" ni "estudia" adoptar acciones legales por las declaraciones del central internacional del FC Barcelona Gerard Piqué tras el amistoso Francia-España, disputado este martes en el Stade de France de Saint-Dennis, en las que dijo que "la persona que imputó" a sus compañeros Leo Messi y Neymar estaba "al lado" del presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, en el palco del Bernabéu.

En declaraciones a los periodistas, Piqué reconoció que con estas palabras se refería a la que fuera abogada general del Estado durante el primer Gobierno de Rajoy, Marta Silva, que fue secretaria de la Junta Directiva del Real Madrid entre 2000 y 2006.

Piqué se expresó así tras ser preguntado sobre el hecho de que el ex jugador del Real Madrid Raúl González Blanco no haya cerrado la puerta a trabajar algún día para el FC Barcelona. El azulgrana respondió que él "jamás" trabajaría para el Real Madrid porque no le gustan "los valores que transmite".

"Lo único que no me gusta es ver en el palco a las personalidades y cómo mueven los hilos en este país. La persona que imputó a Messi y a Neymar y casualmente con Cristiano el trato es diferencial estaba ahí, al lado de Florentino, este país es así desde siempre", comentó.

En este sentido, el Real Madrid señaló que "no tiene nada que decir, ni responder" a las declaraciones de Piqué. "El Real Madrid es un club muy grande. No es cierto que nuestro departamento jurídico esté estudiando acciones legales contra Piqué", manifestaron fuentes del club blanco.