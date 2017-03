La baja de Messi condiciona a Luis Enrique en Granada

Mientras intenta rebajar la sanción de cuatro partidos (ya ha cumplido uno en Bolivia) que le impuso la FIFA por sus supuestos insultos a un árbitro asistente en el partido ante Chile, un castigo que compromete seriamente la clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia 2018 debido a la dependencia hacia el '10', Leo Messi ya se entrena con el Barça sabiendo que tampoco podrá ayudar a su club este domingo en Granada en la primera de las finales que se avecinan en la lucha por el título de Liga. En la escuadra azulgrana también hay 'Messidependencia', pero Luis Enrique espera que la presencia de Luis Suárez y Neymar, en estado de gracia, ayude a mitigarla.

Messi, que provocó la quinta amarilla ante el Valencia para quedar limpio de cara al final de Liga y de paso descansar del partido de Bolivia y de la altura de La Paz, quizás ahora lo que necesitaba era jugar para quitarse de encima el estado de furia acumulada por la sanción con su selección, comunicada sin tiempo a recurrir, ya en el país andino. De eso habló a su entrada al campo de entrenamiento con Piqué, Luis Suárez y Neymar, aunque también comentaron en privado las declaraciones del central tras el Francia-España sobre el palco del Bernabéu que tanto revuelo han causado. El argentino lidera, además, el Pichichi y la Bota de Oro, clasificaciones en las que no podrá sumar este fin de semana debido a su baja.

Tampoco podrán jugar en Los Cármenes los lesionados Aleix Vidal, de larga duración, y Arda Turan, que estará tres semanas de baja tras lesionarse con Turquía cuando más se le necesita para las rotaciones en un mes de abril infernal con nueve partidos: siete de las diez jornadas de Liga que quedan (con el Clásico del Santiago Bernabéu de por medio) y dos de Liga de Campeones en los cuartos de final ante la Juventus. Tenía opciones el ex del Atlético de ser titular debido a la ausencia de Messi, quien sabe si en un 4-3-3 o en el 3-4-3 que estaba utilizando Luis Enrique últimamente, un sistema que necesita al argentino para tener sentido en la punta del rombo del centro del campo. Sin él lo que haga Luis Enrique es una incógnita que no se resolverá hasta que comience el partido en Granada.

Granada es una plaza de emociones encontradas para el Barça. Allí comenzó a perder la Liga 2013-14 con el Tata Martino (1-0), pero también en ese escenario se proclamó campeón la pasada temporada con Luis Enrique (0-3). El equipo andaluz se juega la permanencia y Luis Enrique tendrá que hilar muy fino para que el desgaste de los numerosos internacionales que han participado con sus selecciones no se note en el rendimiento del equipo. En su tercera temporada en el club, y última tras anunciar que no renovará, el técnico asturiano no siempre ha acertado con ese tipo de decisiones porque el fondo de armario, con André Gomes, Denis Suárez, Alcácer, Mathieu o el propio Arda, no siempre le ha dado rendimiento.