Casilla: «Las críticas a Keylor son injustas y una falta de respeto»

Después de la jornada de selecciones y de los últimos errores de Keylor Navas, Kiko Casilla recuperó la titularidad en la portería del Real Madrid ante el Alavés. Tras el partido, el portero afirmó que las críticas recibidas por su compañero son inmerecidas: «Es bastante injusto todo lo que le han criticado a Keylor Navas. Es una falta de respeto. La gente no tiene mucha memoria y no se acuerda de lo bueno, solo de algún error. Pero somos porteros y lo sabemos. No se puede hacer otra cosa».

El guardameta ex del Espanyol valoró también su papel de teórico suplente del costarricense: «Intento hacerlo bien cada vez que juego y que el entrenador cuando tenga que contar conmigo esté tranquilo, y creo que por ahora lo estoy consiguiendo».

«El equipo se lo juega todo ahora»

Uno de los nombres del partido fue el de Isco, autor del 2-0 que dio tranquilidad al Real Madrid. «Antes del gol, el choque había entrado en una incertudumbre un poco peligrosa para nosotros. Cualquier error podía costarnos caro, luego han entrado el segundo y el tercero. Tenía poco ángulo y le he pegado fuerte arriba y ha salido bien. Ha sido un partido complicado, pero estoy contento por los tres puntos», aseguró tras el partido el malagueño.

«Me encuentro bien», reconoció tras marcar su segundo gol en una semana, después de anotar también con la selección ante Israel. «Es verdad que tenemos un mes complicado, pero el equipo está bien fisicamente y de ánimos. Estamos en un momento en el que el equipo se juega todo», recordó en relación al final de temporada.