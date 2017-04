Luis Enrique: «Si no duermo la siesta veré el derbi»

"¿A qué hora es? ¿A las 16:15? Si no me duermo la siesta, veré el derbi. Que también puede ser. Así uno no sufre…", respondió este viernes Luis Enrique cuando se le preguntó por el Real Madrid-Atlético del Bernabéu. El técnico del Barça considera que "el Atlético tiene las mismas posibilidades que el Madrid". "Son derbis, partidos diferentes, especiales, con una connotación importante. Quizás el factor campo tenga influencia, pero a lo largo de estos años se ha podido resolver con victorias visitantes", recordó Luis Enrique, después de las tres últimas visitas al Bernabéu del Atlético saldadas por victorias del equipo de Simeone.

"Yo no estoy para dar recomendaciones a Simeone. Contra el Atlético no vamos a jugar, y espero no encontrármelo en Champions", zanjó cuando se le insistió sobre el Atlético, centrándose en el partido del Barcelona de este sábado contra el Málaga, "un equipo que ha cambiado de entrenador con lo que eso significa". "Míchel ha tenido ooco tiempo para trabajar con su plantilla, pero el último resultado en Gijón ha hecho que logren tres puntos necesarios. Ante el Málaga siempre tuvimos problemas, tiene calidad y va a ser una buena prueba para seguir con posibilidades ciertas en la Liga", recordó.

"La Liga pasa por Málaga y nada más. Porque si no ganas los tres puntos en Málaga la cosa se complica. Las cuentas de la lechera están muy bien pero se cumplen pocas veces. Lo único claro es que si no ganamos los puntos en Málaga y los rivales lo hacen, tendremos dificultades. Es evidente que los duelos entre rivales directos pueden ser determinantes, pero a día de hoy la Liga pasa por Málaga", insistió el asturiano.