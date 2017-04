Zidane: «El sitio de Isco está en el Real Madrid»

El nombre propio en la victoria del Real Madrid en El Molinón fue el de Isco Alarcón. El mediapunta de Benalmádena fulminó al Sporting con dos golazos -pudo incluso hacer un tercero mejor- y volvió a reclamar un sitio en el once de Zinedine Zidane. El francés no quiso recoger el guante sobre su titularidad, pero alabó el encuentro del '22'. «Isco ha hecho un gran partido, se ha merecido dar la victoria al equipo. Estoy contento con él, y con el resto del equipo. El Real Madrid es su sitio», aseguró.

«Isco tiene personalidad para hacer lo que ha hecho hoy, me gusta muchísimo. Es un gran jugador y lo está demostrando. Si he sido injusto con Isco lo he sido con todos los que no juegan. Son 24 futbolistas que jugarían en cualquier otro sitio. Es la dificultad de este cargo, tener en el banquillo a jugadores muy buenos», recordó el técnico del Real Madrid.

Otro de los destacados fue Fabio Coentrao, aunque en su caso por estrenar titularidad en Liga esta temporada. Sin embargo, el portugués cumplió con nota hasta que se le acabó la gasolina. «Le he visto bien, estoy contento por él porque necesitaba jugar y hacerlo bien, y así ha sido. Me alegra que esté con nosotros otra vez. Se ha sentido importante para el equipo y es positivo para él», valoró Zidane tras el partido.

Respecto al partido ante el Sporting, a priori sencillo por la clasificación de uno y otro, el preparador francés confesó no haberse visto sorprendido por el planteamiento gijonés. «Esperaba a un Sporting así, además era un equipo que necesitaba puntos. Lo han hecho con sus armas, pero creo que en general merecimos los tres puntos. Nos ha faltado acierto con todas las ocasiones que tuvimos; ellos han llegado dos y las han marcado. Sufrimos, pero sabemos que podemos marcar hasta el último minuto cambiando jugadores», aseguró Zidane.

Su equipo volvió a ganar sobre la bocina, pero el galo tiene claro que no es una circunstancia que se deba al azar: «En el fútbol no hay suerte. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo en cada partido, cada momento y cada jugada. La suerte tienes que provocarla. Sabemos que con nuestro equipo podemos hacer daño a cualquiera, y luchar hasta el final va en el ADN de este club».