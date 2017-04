Ensayo de Champions en Cornellá

Para dar con el último -y único- precedente de una defensa de tres centrales en el once inicial de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid hay que remontarse casi cinco años. Hasta el 19 de agosto de 2012, concretamente. Aquel día, el conjunto rojiblanco visitaba al Levante en el Ciutat de Valencia, en la jornada inaugural de la primera Liga que el 'Cholo' iniciaba en el banquillo del club, y el invento no salió bien. Más que experimento, fue necesidad tirar de Silvio y el 'Cebolla' Rodríguez en los flancos de la zaga, pues de Juanfran, Filipe, Cisma o Manquillo no hubo rastro en la convocatoria, pero el 1-1 le quitó a Simeone las ganas de repetir.

En una coyuntura similar se encuentra el preparador argentino a estas alturas, pues ni el propio Juanfran ni Sime Vrsaljko andan en condiciones de vestirse de corto, mucho menos de perseguir extremos. Para minimizar el riesgo que supone reconvertir a otro jugador al puesto de lateral en una semana clave para la temporada del Atlético, el 'Cholo' podría regresar a esa defensa de tres. O de cinco, según se mire.

«Tenemos alternativas. Podemos jugar con tres atrás, con Savic a la derecha, con Koke como lateral, Giménez…», reconocía en la previa del encuentro ante el Espanyol el técnico. La elección del montenegrino o el uruguayo vendría de la mano del esquema habitual, con cuatro en el fondo, más que nada por la naturaleza de los propios zagueros: puedes reconvertir a un central en lateral, pero entregarle todo el carril... Chirría.

Cuadra más, por tanto, y con la vista puesta en el derbi de Liga de Campeones ante el Real Madrid, que Savic, Godín y Lucas formen tridente defensivo y sean Filipe y Koke quienes les escolten desde las bandas. El '6', además, no es totalmente ajeno al oficio de carrilero, pues a las órdenes de Vicente del Bosque en la selección ya tuvo su oportunidad en el lateral derecho. Más sorprendente sería la apuesta por Yannick Carrasco, ya que aunque el belga acostumbra a desenvolverse en esa demarcación con su selección, siempre lo hace en el perfil izquierdo del campo.

En lo que respecta al resto del once, Simeone no ha querido desvelar rotaciones, y por tanto no se esperan. De quién ocupe el lateral derecho y cuantos centrales disponga el argentino sobre el terreno de juego dependerá que entren y salgan unos nombres u otros: Gameiro, Torres, Giménez... Conviene no olvidar que el Sevilla está cerca en la lucha por la tercera plaza, y que en frente estará un Espanyol al alza que lucha por entrar en Europa y que ha ganado ocho de sus últimos diez partidos de Liga en Cornellá.

- Alineaciones probables:

Espanyol: Diego López, Javi López, Diego Reyes, David López, Aarón, Jurado, Víctor Sánchez, Diop, Piatti, Gerard Moreno y Caicedo.

Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Godín, Lucas, Koke, Gabi, Giménez, Saúl, Filipe, Carrasco y Griezmann.

Árbitro: Vicandi Garrido (vasco).

Estadio: Cornellá-El Prat.

Hora: 20:45.