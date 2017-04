Zidane: «Ahora el Barça va a ganar la Liga y el Madrid no vale nada»

"Cada uno puede opinar sus cosas. Ahora el Barcelona va a ganar la Liga y el Madrid no vale nada, y sabemos que no es así, pero tenemos que aguantar las críticas. Cuando jugamos bien estamos contentos de que hablen bien, y cuando perdemos hay que saber aceptarlas. A veces las críticas te dan más rabia y más ganas", aseguró este martes Zinedine Zidane, en su conferencia de prensa más seria desde que está en el Real Madrid. Zidane rebela contra los ataques de la prensa e insiste en que no cambiaría ninguna de sus decisiones del clásico, incluida la alineación de Bale, cuando el galés no estaba para jugar y duró poco más de media hora en el campo.

"No sé si fue un riesgo alinear a Bale. Se hizo daño. Estamos disgustados con eso, pero él estaba al cien por cien, como él me decía. Los dos entrenamientos antes del partido estaba perfecto. Pasó eso y no lo podemos evitar. El jugador quería jugar, pero esto lo tengo de experiencia. Cuando tú tienes una lesión muy larga, cuando vuelves es difícil. Al principio estás bien y luego tienes otra molestias. Es muy poca cosa, y vamos a esperar que vuelva rápido", aseguró el técnico francés, a quien se le preguntó por el estado de ánimo del Real Madrid tras el varapalo en el clásico y por el resto de asuntos de actualidad, como la futura renovación de Isco.

- ¿Intentó convencer a Bale de esperar y no jugar el clásico?: "Voy a hacer lo mismo. Estaba, entrenaba normal y sin molestias ni nada. Pasó eso. Eso no lo puedes evitar. Lo importante es tener claridad entre él y yo y nada más. Yo confío en todo lo que me dicen los jugadores".

- ¿Forzará mañana a Varane?: "Mañana lo verás. Va a estar con nosotros, porque está físicamente muy bien y ha entrenado con normalidad, pero se verá mañana. Si cae no es mala gestión. La gestión es muy buena. Mañana va a estar bien. Si se lesiona es la vida. La lesión forma parte de la vida de un jugador y no lo podemos evitar cuando pasa".

- ¿Qué cambiaría de clásico?: "Absolutamente nada. Perdimos un partido y ya está. Hicimos un gran partido. Cometimos errores, como todos, y yo el primero. Asumimos el riesgo del partido y lo que hicimos. De cara al mundo hicimos los dos equipos un buen partido y ganaron ellos y se acabó el tema. Lo digo con molestia, porque no me gusta perder, pero no voy a cambiar nada".

- ¿Cómo ha gestionado la derrota?: "Son cosas que pasan. A lo mejor era el partido que era mejor no perder, pero al final son tres puntos y mañana tenemos tres otra vez. Pensamos únicamente en el partido de mañana. Cada uno puede opinar sus cosas. Ahora el Barcelona va a ganar la Liga y el Madrid no vale nada, y sabemos que no es así. Nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Les he dicho a los jugadores que no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo y vamos a seguir trabajando fuerte y adelante, porque en el fútbol puedes perder un partido".

- ¿Siente presión por ganar la Liga?: "Yo no me siento obligado a nada, sino a hacer en cada partido el máximo. Y tenemos hacer únicamente la obligación de hacer el máximo. En el fútbol la realidad es el día a día y nosotros tenemos nuestro destino en nuestra mano. No dependemos de nadie y vamos a seguir tratando de hacer el máximo".

- ¿Ha habido charlas en la plantilla?: "Sí, como siempre. Con los jugadores, con todos. Yo llevo 16 o 17 años en el Madrid y 25 años de fútbol y sé cómo es, y vosotros cuando se pierde sobre todo aquí es normal. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Tenemos que tener la misma idea, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Mañana (contra el Deportivo) un partido difícil, contra un rival difícil y un campo difícil. Nos quedan seis partidos de Liga y como mucho tres de Champions y vamos a intentar hacer el máximo".

- ¿Le preocupa la falta de puntería? "Estamos fallando con las ocasiones que tenemos, pero es parte del fútbol. No estoy preocupado. Tú puedes estar preocupado si no tienes ocasiones para hacer goles. Nosotros necesitamos tener más goles y, sobre todo, matar el partido, que tenemos la posibilidad muchas veces. Vamos a intentar rectificar eso y ya mañana con el partido que tenemos".

- ¿Ha tenido algo que ver con la renovación de Isco? "No he tenido ninguna culpa en la renovación. Es un jugador del Madrid y ojalá se quede pero no tengo noticia de eso".

- ¿Está preocupado por el físico?: "No creo que estemos cansados, porque vi un gran partido contra el Barcelona, y el día del Bayern igual. Veo al equipo muy bien físicamente y muy concentrado y ya está, hombre (risas)".

- ¿Cuá es el estado del equipo?: "Estamos bien, porque pensamos sólo en el partido de mañana. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Intentaremos hacer lo máximo mañana y sumar los tres puntos".