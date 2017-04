Zidane: «Hay clubes donde los suplentes no juegan ni un minuto»

Zinedine Zidane no deja margen a la duda sobre su estado anímico ahora que llega el tramo decisivo de la temporada, ese por el que se juzgará todo lo realizado en los meses precedentes. "Estoy de puta madre", proclamó el técnico del Real Madrid en la víspera del choque ante el Valencia, la primera de las cinco finales que les restan a los blancos para hacerse con el título de Liga. Un sentir que extiende a su plantilla. "Fisicamente estamos bien y anímicamente estamos muy bien también. Hasta ahora, lo hicimos fenomenal. En una temporada siempre hay momentos en los que tienes que sufrir, pero desde el inicio hasta ahora podemos estar muy positivos con lo que hicimos. Anímicamente ahora viene lo más bonito y estamos bien", continuó. "Hay momentos de la temporada donde tú puedes dudar, pero ahora no. Los jugadores están convencidos de lo que estamos haciendo", zanjó.

El galo, que no quiso enredarse en la polémica sobre las declaraciones del presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, quien tuiteó que "la escoria de Cataluña no va a sentir el olor de la Liga después de sus mentiras sobre Míchel" -"Esto es ruido y a mí no me interesa. Lo que me interesa es el partido que tenemos mañana", manifestó en la rueda de prensa-, se vio obligado nuevamente a abordar el debate sobre los titulares y los suplentes, avivado por las notables actuaciones de futbolistas como Marco Asensio, Isco o Morata frente al Deportivo de La Coruña en la última jornada. Lejos de verlo como una forma de presión sobre el técnico, Zidane puso en valor la riqueza de su plantel y las variantes que le aporta. "Sé que tengo una plantilla extraordinaria, están todo metidos, saben que esto es el Madrid y que en cada partido nos jugamos la Liga y la Champions", indicó. "Más que la calidad que tiene este grupo, es sobre todo la seriedad que tienen. Son muy profesionales. Estamos en el mismo camino. Luego cada uno puede pensar, opinar 'yo juego menos', pero soy yo el que tiene que elegir y es la cosa más difícil que tiene que hacer el entrenador", resaltó.

Defendió así el francés su política de rotaciones. "Hoy en día no es como antes, cuando tú tenías menos partidos y a lo mejor cuando jugabas 30 o 40 partidos en la temporada podías hacer las cosas con doce o trece jugadores. Hoy en día no porque juegan con sus selecciones y son 70 partidos", abundó. Reconoció que no siempre es fácil sentar a futbolistas que vienen de exhibirse, pero recalcó que esa es su "filosofía" y que no la va a cambiar. "No soy la persona que va a sentar a Cristiano o Gareth. Nosotros discutimos, hablamos con los jugadores, intento siempre explicar mi pensamiento y seguimos adelante juntos en el mismo camino. Luego tienes que hacer entender al jugador que este es el camino y cuando los jugadores están contigo es fenomenal", remachó.

"Lo de Isco es complicado"

Considera Zidane que su forma de proceder, sentando a futbolistas como Isco en encuentros clave como el derbi liguero ante el Atlético, no conlleva ningún tipo de injusticia. "No creo que sea injusto. Al revés, tengo un inmenso respeto a mis jugadores. Luego, claro que tengo que elegir, pero no pienses que soy injusto con mis jugadores. Hay otros clubes donde los suplentes no juegan ni un minuto o lo hacen cuando piensa el entrenador. Yo no. Para mí son todos importantes y lo estoy demostrando a toda la plantilla. Luego tengo que elegir a once", acotó.

Se detuvo especialmente en la situación del malagueño, timonel de la exhibición ante el Deportivo. "La actuación de Isco y no jugar cada partido es complicado", admitió Zidane, quien enfatizó que el '22' "está enchufado, tiene la confianza de su entrenador y ya está".

Subrayó, por último, que Cristiano Ronaldo, quien cada vez se desenvuelve más dentro del área, "siempre ha jugado de extremo". "De vez en cuando, por su calidad, puede jugar de delantero centro porque es muy bueno. Pero su posición siempre ha sido de extremo y nadie lo va a cambiar. Ha metido casi 400 goles en la posición de extremo, esto no lo podemos olvidar", finalizó.