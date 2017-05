Luis Enrique: «Estamos pletóricos»

Luis Enrique se mostró satisfecho tras el contundente triunfo de su equipo ante Las Palmas. "Es un rival que si no le presionas bien son capaces de generar situaciones. Hemos hecho un partido muy inteligente, adelantándonos en el marcador e intentando generar peligro. He visto al equipo perfecto, Estamos pletóricos diría yo", afirmó.

El técnico blaugrana habló también de la ausencia de Mascherano y de Marlon, su improvisado recambio. "No es lo habitual antes de un partido, pero tenía unas molestias y hemos decidido no arriesgar, para eso están las plantillas. Marlon ha estado muy bien, ya había jugado en Champions y ha cumplido a la perfección", aseguró.

Por último, habló de las opciones de su equipo de cara a lograr el título de Liga. "Confío en que el Barça gane al Eibar, que es la clave para ganar el título", concluyó.

Jordi Alba mantiene la esperanza

Jordi Alba habló de la posibilidad de ganar el título. "No van a querer que se les escape la liga y va a ser difícil. Esperemos que pinchen, tienen partidos ante equipos que se juegan la dignidad y que son muy buenos", afirmó.

Para el lateral blaugrana no hay favoritos. "Aquí no hay favoritos. Nosotros hemos perdido partidos en sitios que no teníamos que haber perdido y al final gana la liga el mejor y el que más puntos ha hecho", aseguró.

Respecto al partido, se mostró satisfecho. "Hemos jugado bastante bien, nos han creado pocas ocasiones y nosotros hemos creado muchas. Las Palmas es de los equipos que más me gustan y nos han puesto las cosas difíciles", concluyó.