Luis Enrique: «No creo que nadie pueda hacernos ningún reproche»

Luis Enrique se despidió de la Liga con el Barcelona perdiendo en la última jornada un título que había sido suyo durante dos temporadas, y que deja la sensación de no haber ganado en esta por errores propios. Aunque el asturiano no piensa lo mismo: «No tenemos ningún reproche y no creo que nadie pueda hacernos ningún reproche. Somos conscientes de que no hemos sido regulares. Recuerdo que en los inicios fuimos uno de los equipos que menos puntos ganamos en casa. Lo hemos intentado hasta el final pero no hemos podido darle la vuelta. El Madrid se lleva la Liga y nada que decir, felicitarlos».

El asturiano pone el foco ahora en la final de Copa del próximo sábado, no sin dejar un mensaje para la afición que le ha alabado a la par que criticado en estas tres campañas al frente de la nave azulgrana: «La afición es un termómetro y evalúa y pese al 0-2 apoyó. Nos hubiera gustado terminar como una fiesta pero no ha podido ser. Pero hay que intentar sumar un título más a la historia del club. A mí el homenaje la gente me lo ha hecho cada semana. Sólo he recibido muestras de cariño. Estoy contento y afortunado por los años que he pasado aquí».

Respecto al partido ante el Eibar, Luis Enrique no cree que hicieran un mal comienzo, pese al gol encajado: «No tengo la sensación que no entrásemos bien. Sabíamos que ellos nos morderían y nos costó salir con el balón jugado. Fue una muestra clara de lo que fue este equipo estos años, de no rendirse nada y nunca. No acabamos la temporada como queríamos. No fuimos lo suficientemente regulares en Liga como para estar felices y eso lo hemos pagado».

Sin embargo, el asturiano reivindicó el papel del entrenador del Barça: «Me quedo con el cariño que recibí de la gente del club y lo que piense el resto, me da igual todo. Guardiola elogió a sus jugadores como lo hago yo ahora. Vine para ser un líder y gracias a mis jugadores conseguí títulos. Lo hice todo a mi manera y mi estilo, dándolo hasta el final hasta el último día no podré reprocharme nada. El Barça confió en mi como jugador y ahora como entrenador. Esta nave nunca será sencilla de llevar, ni lo ha sido ni lo es».

Luis Enrique, por último, comentó la final de Copa ante el Deportivo Alavés: «Llevamos un mes estudiándolo. Lo analizamos todo, pero estamos preparados para todo. El título es tan atractivo como para ver un gran Barça».