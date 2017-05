Iniesta ve a Valverde «supercapacitado» para entrenar al Barça

El capitán del Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado hoy que Ernesto Valverde, que ayer fue confirmado como nuevo entrenador del conjunto azulgrana para las dos próximas temporadas, está perfectamente capacitado para liderar un nuevo ciclo triunfal del equipo catalán. "Valverde está supercapacitado para entrenar al Barça, sino no hubiese sido él elegido. La idea y la filosofía están muy claras en este club y era encontrar el perfil más adecuado dentro de las posibilidades. A partir de ahí, los jugadores intentaremos transmitir lo que él nos pida", ha declarado.

El futbolista manchego jugará la próxima temporada a las órdenes de Valverde, aunque sigue sin confirmar si será la última en el Barcelona -su contrato concluye el 30 de junio de 2018- o finalmente renovará por el conjunto azulgrana.

"A estas alturas de mi carrera, me gusta ser dueño de mi futuro, ser honesto conmigo mismo y honesto con mi club. Mi sueño, desde que tengo doce años, es retirarme aquí, pero tengo que valorar ciertas cosas, circunstancias condicionadas por cómo ha ido esta temporada, mi situación en el equipo y lo que me sigue proponiendo el club", ha explicado.

Lo que sí ha querido dejar claro Iniesta, es que continúa sintiéndose un futbolista perfectamente válido para ser titular en el Barça.

"Aun me queda cuerda para rato al máximo nivel", ha subrayado el capitán azulgrana en el Museo Olímpico de Barcelona, donde se ha presentado la alianza entre el futbolista manchego y 'Save the Children', la ONG que defiende los derechos de la infancia.

Iniesta, que ya tiene 33 años, ha insistido en que, si las lesiones le respetan, aun se ve capacitado para jugar al nivel que lo hacía "cuando tenía 28", ya sea en el Barça o lejos del Camp Nou.

En cualquier caso, ha adelantado que, si no renueva por el club catalán, tampoco fichará por otro equipo de la Liga española: "Mi sentimiento y mi corazón verían muy difícil competir contra el Barça y, por lo tanto, no me iría a jugar muy cerca".

"Siempre me he sentido respetado por el club y la renovación tampoco es cuestión de dinero. Estoy tranquilo y feliz aquí. Sigo teniendo contrato y la renovación no me preocupa. Lo que sí tengo es el convencimiento de que la próxima puede ser una grandísima temporada. Jugadores tenemos para seguir ganando y entrenador también", ha afirmado.

En este sentido, Andrés Iniesta ha reconocido que en este curso el equipo no ha hecho las cosas bien, pese a ganar la Supercopa de España y la Copa del Rey.

"No hemos hecho una buena temporada. En este club nos exigimos lo máximo e incluso después de ganar la Copa teníamos el sentimiento de que este año no habíamos hecho los deberes", ha confesado.

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que, con Valverde, empieza una nueva etapa en la que el equipo volverá a aspirar a todo, aunque primero habrá que reforzar la plantilla.

"Soy de los que piensa que cada año deben haber caras nuevas. Tanto cuando ganas títulos como cuando no, es algo necesario para generar ilusión y esa competitividad que tiene que haber entre nosotros", ha indicado.

De momento, el Barça ha anunciado la renovación, hasta 2022 de Marc-André ter Stegen, "una muy buena noticia", según Iniesta, "por la persona y el portero que es y el futuro que tiene por delante", ha concluido el capitán del Barcelona.