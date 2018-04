FC Barcelona Iniesta: «No hay palabras ante tanto cariño» Andrés Iniesta celebra la Liga en Riazor. / EFE «Durante todo este tiempo he intentado ser un buen deportista y una buena persona, respetuosa con todo el mundo», reconoce el centrocampista manchego COLPISA Domingo, 29 abril 2018, 23:30

«Las sensaciones con indescriptibles a nivel personal y como deportista. No hay palabras cuando recibes tanto cariño de parte de la gente y en una situación muy difícil para ellos. Es un agradecimiento eterno, proque es muy bonito», comentó Andrés Iniesta tras la ovación que le dedicaron los aficionados de Riazor cuando saltó al campo.

Respecto a todos los mensajes de elogio por parte de compañeros y rivales, aseguró que «todos y cada uno de ellos» le han llegado al corazón, «porque salen de dentro de cada persona y eso es lo más bonito». «Durante todo este tiempo he intentado ser un buen deportista y una buena persona, respetuosa con todo el mundo. No es que alguien recoga lo que siembra, pero es algo muy especial», subrayó.

Con la decisión tomada de abandonar el Barça y marcharse a China, aunque aún no quiso desvelar su destino, «porque no hay nada hecho y habrá que esperar a que acabe la temporada», insistió en que le gustaría que «esto fuera eterno y que no acabase nunca, pero todo tiene su principio y su final». «Tomo la decisión más honesta para mí y para mi club», reiteró tras la conquista de la Liga, «el campeonato de la regularidad, de la constancia, que el equipo merecía».

«Cada competición tiene su dificultad. Tenemos que quedarnos con que ha sido una gran temporada con Liga y Copa, y ahora a intentar mejorar las cosas que no se han hecho bien», concluyó el centrocampista manchego.