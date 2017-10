Primera Contrato vitalicio para Iniesta 01:09 Iniesta, junto a una camiseta conmemorativa de su renovación vitalicia. / Efe El capitán del Barcelona firma una renovación «de por vida, sabiendo que no estaré por estar. Estaré porque sumo, porque tengo trascendencia...» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 6 octubre 2017, 15:57

Buenas noticias para el Barcelona. Andrés Iniesta ha renovado su contrato con el conjunto azulgrana "de por vida", como anunció el club en un comunicado. "Hoy vuelve a ser un día muy especial para mí, por el simple hecho de seguir en mi casa, en esta casa y de poder seguir soñando con conseguir cosas importantes con este club, mi club. El club que me ha visto crecer, evolucionar y que para mí ser el capitán es un privilegio", ha señalado Iniesta en sus primeras palabras tras firmar su nuevo contrato.

Iniesta quiso agradecer al club, al presidente y a su junta que le den "la oportunidad y la confianza de este contrato, de seguir ilusionado para conseguir los objetivos. Eso no tiene precio". Además, el capitán azulgrana quiso desmentir los rumores que apuntaban a una posible complicación en su renovación: "Hace unos días se hablaba de otras cosas, pero siempre he tenido muy claro es que estaré aquí hasta que mi cuerpo y mi mente me lo permitan. Ese es mi pensamiento. Repito mi gratitud al 'presi' y al club, lo único que me preocupa a día de hoy es llegar a final de temporada y cumplir los objetivos. Ojalá que sea por muchísimo tiempo".

Por su parte, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, confesó que se trataba de un día histórico porque "después de 118 años de historia, el Barça le hace un contrato vitalicio a un jugador. Un contrato que premia a un jugador especial". Iniesta quiso aclarar que "el titular de por vida no significa que vaya estar aquí jugando dos partidos, eso no es mi forma de actuar".

Además, Bartomeu aseguró que "Andrés forma parte de esta era que empezó en 2003, con muchos éxitos. Siempre ha habido uno que ha estado aquí, y ha sido él. Esta era ganadora debe seguir y por esto firmamos este acuerdo. Se lo ha ganado y llenará a los culés de satisfacción". Por último mandó un mensaje a los canteranos de La Masía: "Fijaos en él, no solo en su forma de jugar, fijaos en cómo es".

El capitán confesó lo que supone para él este nuevo contrato con el Barcelona y dejó claro que su intención "es estar aquí el máximo tiempo posible, sabiendo que no estaré por estar. Estaré porque sumo, porque tengo trascendencia... Esa es mi intención. Ojalá sea por mucho tiempo". Además, al ser preguntado por su intención de futuro en el club cuando se retire, Iniesta fue claro: "Me veo jugando a fútbol, con las botas. No me gusta planificar a largo plazo". Un futuro que le tendrá unido al fútbol, pero que de momento tiene aparcado: "Mi presente es el fútbol y disfutar al máximo. El tiempo corre en mi contra y en todo este tiempo intentaré prepararme para el futuro. Tengo claro que estaré vinculado al fútbol, eso seguro. A partir de ahí veremos, hacer planes a muchos años es un poco arriesgado".

El de Fuentealbilla dejó claro que él será el primero que sepa cuándo ha llegado el momento de colgar las botas aunque de momento no piensa en ello. "El que mejor sabe como rindo soy yo. Sé cómo funciona el mundo del fútbol y las opiniones. Todo son momentos. El año pasado tenía solo meses menos y parecía que estaba acabado, ahora tengo un año más y... 'Iniesta en la segunda juventud'". El centrocampista confesó que sabe dónde está y cómo funciona todo "pero el que mejor sabe como tiene el cuerpo y la cabeza soy yo. A partir de ahí, lo que tenga que ser será. A lo que sienta que mis posibilidades bajan se acabará, pero a día de hoy no es algo en lo que piense", zanjó.

La renovación de Messi

Iniesta ha ganado protagonismo en el Barcelona desde que ha llegado al banquillo Ernesto Valverde, con el que ha jugado como titular todos los partidos menos el último ante Las Palmas. El técnico ha sido importante a la hora que de Iniesta haya tomado la decisión de renovar, aunque el futbolista desveló que "sabía que no me iba a decir que no contaría conmigo. Me conozco y sé lo que puedo aportar. He tenido conversaciones con él como con todos, la palabra ilusión y la palabra ganas es lo que cuenta. Ese es mi pensamiento".

El capitán también quiso hablar sobre la renovación de Leo Messi, que finaliza contrato en junio del próximo año como le ocurría a él. "El club quiere que Leo esté aquí, como queremos todos. Ojalá esa historia nunca acabase. Ese es mi pensamiento". Iniesta fue más allá al asegurar que "pondría la mano en el fuego de que es el mismo".

La selección y Piqué

Y si el tiempo pasa con la camiseta del Barcelona y sólo piensa en el presente, lo mismo ocurre con la de la selección. "Podríamos hacer el mismo símil porque no me gusta aventurarme, ya lo iremos viendo", señaló el azulgrana. "En febrero-marzo no sabemos cómo vamos a estar cada uno. Lo que me interesa ahora es disfrutar del momento", ha señalado sobre un posible adiós a la selección española.

Como no podía ser de otra manera, Iniesta también habló sobre la situación que se ha creado en la selección con Gerard Piqué, tras su posicionamiento en la situación catalana. "Lo veo como lo que es. Dentro de una situación que creo que está desvirtuada por todos los lados, una situación muy compleja y muy difícil de explicar o entender. Es así de difícil". Iniesta, siempre conciliador, confesó que "siempre uno intenta mirar la lógica y lo que podemos desear es que todo se calme y todos podamos vivir un poco más tranquilos. Eso es lo único que se pide desde todos los ámbitos, dentro de que la situación no es fácil para nadie. Cada uno tiene su punto de vista, pero no es una situación fácil".

Orgulloso de estos años

Iniesta confesó las sensaciones que tenía después de firmar el contrato vitalicio con el Barcelona. "Es una sensación indescriptible. Venir con 12 años y estar con 33 delante de vosotros y mirar atrás viendo todo lo que ha ocurrido hace que me de un escalofrío en todo el cuerpo. Hablamos de sentimientos, de amor. Es mi casa, es el lugar donde mejor puedo estar". El centrocampista quiso agradecer "al club y a los aficionados por lo que me demuestran cada día". "El agradecimiento es brutal, me dan una confianza y un saber que cuento con la confianza de todos", señaló

El club quiso anunciar la renovación de Iniesta en sus redes sociales, acompañado con el hashtag #SiempreIniesta, con el objetivo de remarcar que el capitán está defendiendo los colores azulgrana hasta que él quiera. Además, lo acompañó con otro tuit en el que se puede ver un vídeo en el que se resume la carrera de Andrés Iniesta con el Barcelona. Goles, títulos...

Tras firmar su nuevo contrato con el Barcelona, Iniesta ha recibido en el centro del Camp Nou y de las manos del presidente del club una camiseta en la que se puede leer: "Iniesta por siempre". Debajo, su ya mítico '8' con el que nos maravilla partido tras partido.

Andrés Iniesta, que el pasado mes de mayo cumplió 33 años, llegó a La Masía en 1996 con 12 años y lleva toda una vida de azulgrana. El manchego tiene el honor de ser el futbolista español con más títulos de la historia, ya que lleva 33 con la Copa del Rey conquistada la pasada campaña ante el Alavés.

El azulgrana dio el salto al primer equipo del Barcelona en la temporada 2002-03. Desde entonces ha ido aumentando su palmarés y ya tiene 8 ligas, 5 Copas de Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España con el Barcelona. A estos títulos de club hay que sumarle un Mundial y dos Eurocopas con la selección de España.