Primera La ansiedad colapsa al Madrid Zidane, con gesto serio tras la derrota ante el Betis. / Efe El equipo blanco, que solo ha recuperado una vez en su historia siete puntos de desventaja para conseguir la Liga, volvio a evidenciar problemas organizativos ante un desinhibido Betis RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 21 septiembre 2017, 19:20

«¡No nos estresamos eh! Con el balón tenemos tranquilidad, defendemos, tratamos de jugar, de elegir bien... Tened tranquilidad sobre todo con el balón. Tened fe en lo que hacéis». Esta fue parte de la charla que dieron en el vestuario del Santiago Bernabéu el miércoles Quique Setién y Éder Sarabia, su ayudante del cuerpo técnico del Betis. En el mismo discurso previo a comparecer en el campo también les dieron unas últimas instrucciones que, viendo la jugada del 0-1 con más de 20 toques y un minuto de fútbol creativo ante un Real Madrid desatado, parecieron premonitorias. «Tenemos que llegar vivos al final. ¡Ahí está la clave, eh! ¡Y entonces tendremos opciones seguro! Mucha confianza y personalidad». A ellos se sumó el capitán Joaquín antes de empezar. «A disfrutarlo!».

"¡Mucha personalidad! ¡Defendemos con el balón! ¡Y disfrutamos!" La piña del Betis antes de ganar en el Bernabéu. #Minuto0EDFpic.twitter.com/zROhyvFAd3 — Movistar Minuto #0 (@MovistarMinuto0) September 20, 2017

La actitud del Betis fue justo la contraria que tuvo el Real Madrid. «Si no metemos gol pronto en el Bernabéu nos entra ansiedad. Nos hemos ido a la heroica en los últimos minutos y nos hemos encontrado con un gol que no merecíamos. Mejor que sea ahora porque todavía tenemos tiempo para arreglar esto. Mejor que pase ahora. Lo importante es que estos malos momentos el equipo siga siendo una piña. De cosas peores hemos salido porque somos el actual campeón», expresó Isco tras el encuentro ante el equipo sevillano, que llevaba desde 1998 sin vencer en Chamartín. Los precedentes, por contra, contradicen la versión del centrocampista andaluz. El Real Madrid sólo remontó siete puntos de desventaja respecto del líder para ser campeón una vez.

Fue en la 2002-03, con Zinedine Zidane como una de las estrellas de los 'galácticos' que arrebataron el título a la Real Sociedad de Raynald Denoueix gracias a los goles de, entre otros, Ronaldo Nazario. «Esto está empezando. El fútbol es tan apasionante que incluso ganando todo lo que hemos ganado en los últimos años y porque ahora no logramos hacer los puntos que queríamos en tres partidos en casa empiezan las dudas. Estoy seguro de que no hay ninguna duda sobre el equipo o la capacidad del equipo, así que seguiremos apoyando», explicó el brasileño, que se ofreció a volver para solucionar los problemas de gol.

«Si no metemos gol pronto en el Bernabéu nos entra ansiedad, Nos hemos ido a la heroica en los últimos minutos y nos hemos encontrado con un gol que no merecíamos» ISCO ALARCÓN

A nivel histórico, 181 equipos empezaron la competición sin ganar ninguno de sus 3 primeros partidos de casa y ninguno de ellos fue campeón. Y es que lo que más sorprende de la actual clasificación madridista es que suma tres partidos seguidos sin ganar en casa en Liga (dos puntos de nueve posibles), lo que supone su peor racha desde abril de 2011. Ahí perdió su último duelo liguero ante otro rival que no fuera el Barça o su vecino atlético: 2-3 contra el Zaragoza. «El inicio no es muy bueno pero pasa en todos los grandes equipos. Tengo confianza en el equipo. Es solo el inicio. Las derrotas forman parte del fútbol y no hay alarma. Estamos siete puntos por detrás del primero pero somos el Real Madrid», expresó Karim Benzema en el acto de su renovación.

Sin gol y desorganizados

El problema del equipo es el acierto, que no mejoró ni con la vuelta de Cristiano Ronaldo. Ahora mismo lleva 9 goles en cinco jornadas, los mismos que ha logrado Leo Messi en esos 450 minutos. «En estos partidos no se ha generado un gran fútbol, pero sí muchas ocasiones para haber ganado. No sé por qué nos está costando tanto marcar en el Bernabéu. Van pasando los minutos, no llega el gol y es difícil. Hemos creado las ocasiones, hemos echado sólo de menos el gol», expresó el capitán Sergio Ramos, que terminó de delantero entre Cristiano, Mayoral y Bale. Zidane generó más confusión con los cambios, al quitar al futbolista más entonado (Modric) y al que suele abrir defensas cerradas (Isco) pero los 70 minutos con los titulares tampoco fueron buenos.

I don't know if that was unreal composure or just absolutely woeful defending?? #RMABETpic.twitter.com/hlHDo9JrUq — Harry Hesketh (@HashtagHarry__) September 20, 2017

El juego no está siendo peor que la pasada campaña y de hecho, si revisamos los 19 partidos de la última Liga en el Bernabéu comprobaremos que el Madrid ganó muchos de ellos jugando peor que el miércoles, aunque tuvo corazón y épica para levantar algunos encuentros similares. Y es que ante el Betis se pudieron ver errores conocidos, como en la recta final cuando el Madrid encajó un gol cuando buscaba el 1-0 con 7 hombres en el área rival, un único hombre en el centro del campo y dos defensas. Todos al ataque, con centros sin sentido y aniquilados a la contra por un rival preciso en la elaboración, algo que recordó al 2-3 del último 'clásico' resuelto con el tanto final de Messi en la prolongación.

«No es demasiada distancia estar a 7 puntos del Barcelona. Es un capítulo del libro, pero no es el fin del libro» SERGIO RAMOS

El grupo se exige tumbar al colista Alavés este sábado para resarcirse de la derrota ante los verdiblancos. «La mejor respuesta es ganar el próximo partido. Siempre hay derrotas, pero no vamos a cambiar nada y tenemos que estar juntos, trabajar más e intentar ganar el próximo encuentro», explicó Benzema. «No es demasiada distancia estar a 7 puntos del Barcelona. Hemos remontado otras veces distancias mayores. Ha habido partidos contra rivales que normalmente se llevan otros resultados del Bernabéu, pero hay que pasar página y pensar en los siguientes partidos. Es un capítulo del libro, pero no es el fin del libro», recordó el central tratando de ser optimista. Además, no quiso buscar excusas ajenas. «Cuanto más hablemos de los árbitros es incluso peor. Si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos lamentando», sentenció.