Primera El Barça duda antes de un partido clave Leo Messi, en el partido ante Las Palmas. / Reuters Los empates ante Espanyol y Getafe se valoraron como secuelas del desgaste copero, pero tras el 1-1 de Las Palmas han llegado las primeras críticas a Valverde P. RÍOS Barcelona Viernes, 2 marzo 2018, 17:09

«Que el Atlético nos haya recortado puntos no cambia nuestra mentalidad. Queremos ganar la Liga, somos líderes invictos y tenemos un duelo directo en el Camp Nou para aumentar la ventaja en la clasificación». La frase de Andrés Iniesta tras el sorprendente empate del Barça en Las Palmas (1-1) debería transmitir tranquilidad al equipo azulgrana, a su famoso entorno y a sus seguidores, pero no lo consigue del todo. Más allá del desconcertante arbitraje, uno más, del valenciano Mateu Lahoz y del agravio compararativo con las horas de descanso del rival antes de un partido tan importante, cosas de los que mandan, preocupa la presencia del Atlético de Madrid, ya a cinco puntos, en el Camp Nou este domingo.

Coincide el momento más dubitativo del equipo azulgrana (tres empates en los últimos cinco partidos de Liga ante rivales teóricamente asequibles como Espanyol, Getafe y Las Palmas) con un Atlético lanzado, sin duda en el mejor momento de la temporada y con una pareja arriba tan temible como la que forman Antoine Griezmann y Diego Costa. Los dos primeros tropiezos de los culés se valoraron como secuelas del desgaste copero en un inicio de año frenético, Pero ya hubo una semana de descanso, antes del partido ante el Chelsea que también acabó 1-1, y ha llegado el empate en Las Palmas. Hay algo más.

Han aparecido las primeras críticas a Ernesto Valverde por decisiones como las que tomó en el Estadio de Gran Canaria, donde Aleix Vidal jugó de inicio en lugar de Coutinho o Dembélé, apostando también por la titularidad de Luis Suárez, aunque jugó con el freno de mano puesto debido al riesgo de ver una amarilla que ponía en peligro su presencia en el Barça-Atético. Sin su agresividad, no fue peligroso. Tampoco alineó a Gerard Piqué por sus molestias en la rodilla y colocó a dos centrales zurdos como Umtiti y Vermaelen porque ni siquiera convocó al colombiano Yerry Mina, el otro central diestro de la plantilla desde que se fue Mascherano. Hay incógnitas inquietantes, como la ubicación adecuada de Coutinho, el carácter de Dembélé y el motivo del bajón del rendimiento de Paulinho, aunque eso sí tiene su lógica: llegó de China encadenando la temporada de allí y la de aquí sin vacaciones de por medio.

Reproches

No lo debe ver claro Valverde, que en sus dos últimas ruedas de prensa, sin levantar la voz y con educación, ha criticado a los estamentos. Primero lo hizo porque no tendrá ni 72 horas tras el viaje más largo para preparar un pulso decisivo por la Liga cuando su rival, que ni se desplazó, jugó un día antes para lograr un 4-0 cómodo ante el Leganés, con un póker goleador de Griezmann que se reconcilió con su afición antes de dejar claro que quiere marcar en el Camp Nou, donde no lo ha hecho nunca, y celebrarlo. Y luego dejó caer el 'Txingurri' que Mateu Lahoz se equivocó en Las Palmas en dos acciones clamorosas como la expulsión de Chichizola por su mano fuera del área y «el penalti invisible» que significó el 1-1.

El técnico extremeño no acaba de encontrar el encaje para dos jugadores tan caros como Coutinho y Dembélé, mientras que va quedando claro que le colaron a Yerry Mina sin su visto bueno. Eso sí, el domingo podrá alinear a su mejor once, con un Leo Messi inspirado que puede decidir cualquier partido a base de genialidades sin fútbol colectivo. El Barça tiene que ser favorito siempre que juega en casa, pero las quejas sobre árbitros y calendarios, sobre todo después de haber estado más de dos años y 78 partidos sin sufrir ningún penalti en contra en la Liga, evidencian que hay cierto nerviosismo. Como bien dijo Zinedine Zidane en la previa del choque del Real Madrid ante el Getafe, hace pocas semanas nadie podría imaginarse que el Atlético tendría la oportunidad de colocarse a dos puntos del líder si vence en el Camp Nou, donde no lo hace desde 2006 aunque el equipo del Cholo Simeone sí ganó allí una Liga y en dos ocasiones superó al Barça en la Champions.