Jornada 4 El Barça, quizás con rotaciones pero sin confianzas en Getafe El equipo de Valverde, a mantener el pleno de puntos ante un equipo que le tiene «respeto, pero no miedo» P. RÍOS Barcelona Sábado, 16 septiembre 2017, 01:38

El Barça vive todavía con cierta incredulidad su gran inicio de Liga y Liga de Campeones, con cuatro victorias consecutivas y un balance de 12-0 en goles, con un último triunfo ante la Juventus con exhibición de Messi: doblete y 3-0. El barcelonismo casi se tiene que pellizcar al verse en la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que en agosto le trituró en la Supercopa de España (5-1 en el global) y destapó las carencias de un equipo en estado de shock tras la marcha de Neymar. Se confiaba tan poco en este Barça que Ernesto Valverde tuvo permiso para arrancar de la nada con pruebas tácticas y partidos grises pero efectivos contra Betis (2-0) y Alavés (0-2). Tras el parón FIFA, la imagen ya fue mejor frente a Espanyol (5-0) y Juventus (3-0). Y ahora llega el momento de consolidar en buen arranque con tres partidos en siete días asequibles sobre el papel, pero ante rivales que se le suelen atragantar al Barça si no hace bien los deberes: Getafe y Girona, a domicilio, y Eibar, en el Camp Nou. Tras un par de partidos sin rotaciones, llega el momento de calibrar el potencial del fondo de armario, la diferencia negativa de la pasada campaña con el Madrid.

Valverde no dio pistas sobre los nombres propios de esos posibles cambios, pero sí insinuó que los habría: “¿Descanso para Messi o Suárez? Ya lo veremos, aquí de lo que se trata es de ganar. ¿Pactar con ellos? Al final decide el entrenador, que para eso está. Está claro que a lo largo de toda la temporada tendremos que echar mano de todos. Cuando las jornadas son tan seguidas, es evidente que puede haber cambios. Si tiene que haber algún cambio, lo habrá”.

Del Getafe avisó que “es la primera vez que el entrenador rival se enfrenta al Barça e intentará sorprendernos a la contra y no esconderse. El inicio de los partidos siempre es importante. El Getafe es un equipo peligroso en la estrategia y para nosotros es una buena prueba. Entramos en una semana que nos jugamos nueve puntos y nos medimos a un equipo que está en una buena dinámica y esperamos que sea un partido complicado”.

El Real Madrid visita el domingo en Anoeta a una Real Sociedad colíder que aspira a mantener su pleno de puntos. Si eso ocurre y el Barça ganara, el actual campeón ya estaría a siete puntos. Valverde no hace cuentas: “ No nos preocupan los otros equipos, nos interesa consolidar lo que estamos haciendo. Mirar atrás en las tres o cuatro jornadas primeras, no tiene sentido. Preferimos centrarnos en lo que nosotros podemos incidir que no en los otros”.

Y con su tranquilidad habitual, transmitió calma: “Hace un mes, después de venir de Estados Unidos, estábamos muy bien, después de la Supercopa muy mal y ahora muy bien. Ya sabemos cómo va esto. El estilo es el mismo pero aún no hay un bagaje para sacar conclusiones”.

En el Getafe, José Bordalás, que vivirá su primer pulso ante el Barça como técnico, ya tiene un plan para frenar a Messi, que lleva cinco goles en los dos últimos partidos oficiales: “Cuando tienes en frente jugadores tan determinantes tienes que tener más atención. Son futbolistas que tienen tantos registros que es muy difícil neutralizarlos. Es muy complicado. Tenemos que tener respeto pero nunca temor. Nosotros tenemos armas dentro de un orden y un respeto. El Barcelona con Messi es un grandísimo equipo porque es el mejor jugador del mundo junto con Cristiano”. Y prefiere no sacar conclusiones del nuevo Barça de Valverde: “Es pronto para hacer una valoración, no soy la persona indicada. Es un grande, es un equipo que tiene objetivos muy ambiciosos. Ha ganado todos los partidos y eso quiere decir que son importantes, están en una buena dinámica. Esto es muy largo y comparar es negativo".

El Getafe viene de ganar 1-2 al Leganés, tras perder 0-1 ante el Sevilla en un partido muy igualado que no dio continuidad al 0-0 de Bilbao en el estreno. El equipo madrileño se encuentra muy ilusionado en la temporada de su regreso a Primera División. Gorosito y Dani Pacheco son baja por lesión, como Arda Turan y Rafinha en el Barça.

Alineaciones probables

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Djené Dakonam, Cala, Antunes; Fajr, Markel Bergara, Arambarri, Amath; Shibasaki y Jorge Molina.

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Iniesta; Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Fernández Borbalán (andaluz)

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Hora: 16.15 horas (beIN Sports y LaLiga)