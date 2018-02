Antiviolencia En el Barcelona no están indignados por las denuncias del Espanyol Piqué felicita a David López y a Victor Sanchez tras la victoria del Espanyol en la ida de los cuartos de Copa del Rey. / Efe Desde el club aseguran que defenderán a Busquets y a Piqué así como el ejercicio de la libertad de expresión EFE Barcelona Viernes, 2 febrero 2018, 16:53

El portavoz azulgrana Josep Vives aseguró este viernes que en el Barcelona no están «indignados» con el Espanyol por haber denunciado a la Comisión Antiviolencia unas declaraciones de Gerard Piqué y Sergio Busquets porque podrían generar violencia.

Tras el partido Barça-Espanyol de la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey, Piqué se refirió al Espanyol como «Espanyol de Cornellà», y Busquets señaló: «Lo celebraron como si hubieran pasado de ronda tras ganar en la ida (1-0). Las eliminatorias duran 180 y les hemos demostrado que somos muy superiores».

«Nosotros no hablamos de indignación. Lo que sí que vamos a hacer es defender a nuestros jugadores porque creemos en la libertad de expresión. No consideramos que las declaraciones inciten a la violencia. Es un ejercicio de libertad de expresión. Formularemos las alegaciones ante el expediente que se ha abierto. Hay que ser prudentes y colaborar para que se fomente el juego limpio y con rivalidad sana», señaló Vives.

Además, confirmó que el Barcelona no denunció los insultos y cánticos contra Piqué y su mujer, la cantante Shakira, en el partido de ida en el campo del Espanyol porque entiende que ello compete a la Real Federación Española de Fútbol «y a la persona que está en el estadio». «Si el Barcelona no denunció es porque la Federación tiene mecanismos para actuar de oficio. Existe un comisario que ve todo lo que ocurre en el estadio. No era necesaria nuestra denuncia. Si hay hechos que pueden ser investigados, la Federación lo tiene que hacer», subrayó Vives, quien ha expresado que el Barcelona no quiere «contribuir a la tensión» y que desea mantener «la tranquilidad» ante el nuevo derbi, que está programado en la Liga para este domingo en el RCDE Stadium.

Respuesta de Gerard Moreno

El delantero del Espanyol Gerard Moreno declaró tras el entrenamiento: «Quien tenga dudas de dónde se fundó el club, que mire el escudo, que lo pone bien clarito. Todo el mundo lo sabe». «Estamos orgullosos de jugar en Cornellà-El Prat, pero no hay buscar polémicas, no me interesa el tema de Piqué», añadió el jugador blanquiazul.

00:24 Vídeo. Sergio Busquets y Gerard Moreno, en el Camp Nou. / Efe

En este sentido, el delantero pidió que el RCDE Stadium presente en el derbi del domingo «un ambiente fantástico y que se disfrute del fútbol». Por otra parte, Gerard Moreno aseguró que el vestuario blanquiazul no tiene ningún recelo hacia el técnico, Quique Sánchez Flores, por sus declaraciones tras perder contra el Leganés: «Somos un equipo y una plantilla que estamos unidos. No hay tensión y nada nos hace dudar del míster».

A nivel colectivo, el blanquiazul insistió en que el grupo «tiene plantilla para estar más arriba y más tranquilos. Las jornadas que hemos jugado ya forman parte del pasado y debemos centrarnos en el partido del domingo. Esperamos que la segunda vuelta sea mejor para nosotros», finalizó.