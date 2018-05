Jornada 36 Casemiro: «El árbitro pudo pitar un penalti clarísimo» EFE «Con la lesión de Cristiano Ronaldo perdimos un poco en la segunda mitad», sentenció el centrocampista brasileño PABLO DÍAZ Lunes, 7 mayo 2018, 00:00

Al término de un clásico disputado, muy polémico y con multitud de jugadas polémicas, la actuación del equipo arbitral, con Hernández Hernández a la cabeza, centró las declaraciones de Carlos Henrique Casemiro. «El árbitro pudo pitar un penalti clarísimo», comentó el centrocampista brasileño sobre un posible penalti cometido sobre Marcelo, que fue arrollado dentro del área por Jordi Alba, aunque para el colegiado canario no fue suficiente como para señalar la falta y darle al Real Madrid la posibilidad de haberse llevado la victoria desde los once metros.

Al volver a ser preguntado sobre la polémica jugada, Casemiro quiso rectificar e intentó restar importancia a la decisión del colegiado, aunque indirectamente volvió a lanzar una crítica indirecta. «Hay muchas dudas en la jugada, aunque yo creo que es penalti», declaró el mediocentro, que también dejó claro que «no es culpa del árbitro, ya que intenta hacerlo lo mejor que puede».

El partido se puso de cara para los blancos tras la expulsión de Sergi Roberto, aunque a pesar de jugar con un hombre más durante toda la segunda parte, el equipo de Zinedine Zidane no pudo aprovechar la superioridad para llevarse la victoria. «Hemos sido superiores, aunque la lesión de Ronaldo perdimos un poco», respondió el centrocampista tras ser preguntado sobre el transcurrir del partido frente al Barcelona, que sin lugar a dudas tuvo de todo menos ausencia de ritmo y ocasiones. «Un clásico es un clásico, y la intensidad y las ganas de llevarse la victoria están siempre ahí», sentenció Casemiro.

«Prefiero la Champions»

Por último, y después de ser cuestionado sobre si la temporada del Barcelona ha sido mejor que la del conjunto blanco, Casemiro lo dejó bien claro, y declaró que «me quedo con la final de la Champions, a mí me da igual el resto». El hecho de no haber conseguido hacer sombra al conjunto de Valverde y no conseguir llegar a la final de la Copa del Rey durante esta temporada no pareció importarle al brasileño, que quiso añadir que sería muy bonito poder «ganar el trofeo por tercer año consecutivo».

Butragueño se queja del árbitro

Emilio Butragueño rompió la norma del Real Madrid de no hablar de los árbitros y se quejó del arbitraje de Hernández Hernández. El portavoz blanco ve «dos jugadas críticas. El segundo gol que es falta muy clara sobre Varane y luego un penalti que igual el árbitro no lo ve, pero me extraña que no lo vea el línea».

Por eso, Butragueño lamentaba que el empate es injusto: «Hemos merecido ganar y en ese sentido no nos vamos contentos. Imagino que cuando el árbitro vea las jugadas, pensará lo mismo. No hemos tenido suerte. Lo de Bale, a lo sumo es amarilla. Digamos que Hernández Hernández lo ha visto de otra manera y no hemos tenido suerte».