Jornada 33 La final de Copa condiciona al Barça en Vigo Quiere acercarse más al título de Liga, pero Valverde necesita un once titular descansado el sábado ante el Sevilla y hará rotaciones contra el Celta P. RÍOS Barcelona Martes, 17 abril 2018, 00:17

A siete puntos del título de Liga y con la final de Copa, el sábado ante el Sevilla, como gran aliciente de la semana, el Barça visita este martes al Celta en Balaídos, un equipo y un estadio que no se le dan bien. Los de Juan Carlos Unzué ya empataron 2-2 en la primera vuelta en el Camp Nou con una gran actuación de Iago Aspas, a quien el sistema azulgrana le va de maravilla para explotar su velocidad e inteligencia en la búsqueda de espacios. Y en Vigo ha encajado el Barça dos veces cuatro goles en dos últimas temporadas (4-1 y 4-3). Tampoco pudo ganar allí en enero en la ida de octavos de esta Copa (1-1), aunque en el Camp Nou no hubo color (5-0). Los precedentes indican que juegue quien juegue en el once, el Barça sufre ante el Celta. Con distancia en la Liga de 11 puntos sobre el Atlético, el récord de 39 jornadas seguidas invicto ya para la historia y la plantilla dando síntomas de agotamiento, se intuyen muchas rotaciones para que los de Ernesto Valverde lleguen lo más descansados posible a una final de Copa que ha vuelto a pasar factura física.

Con lo que costó llegar a la gran cita del Wanda Metropolitano en aquel enero infernal, ya sería imperdonable no ganarla. De hecho, de cara a la próxima temporada ya se afirma que la dirección deportiva azulgrana va a recomendar a Valverde, si sigue, que nunca se sabe, que a la Copa le conceda una importancia relativa, porque el bajón en el rendimiento es evidente cada año en marzo y abril. Pero esta temporada, tras el bochornoso KO europeo, la exigencia es ganarla y eso puede conllevar rotaciones abundantes este martes en Vigo.

Todo eso sin olvidar que el Barça quiere cerrar la Liga lo antes posible y que, aunque Valverde recurre poco al fondo de armario, los Coutinho, Dembélé, Paulinho, Alcácer, Vermaelen, André Gomes o Denis Suárez deberían ser garantía para ganar en cualquier campo. Además de los no convocados Piqué, Busquets e Iniesta, Rakitic es baja, pero intentará proteger su dedo de la mano operado para disputar la final de Copa. Messi estaría llamado a descansar, aunque la Bota de Oro le motiva y necesita goles. Salah (Liverpool) suma 30 por los 29 del argentino. Y si el '10' juega quiere a Luis Suárez a su lado.

El Celta necesita la victoria en su lucha por alcanzar una plaza europea. Unzué tiene las bajas de los sancionados Hugo Mallo y Pablo Hernández. Wass podría retrasar su posición para jugar de lateral derecho. La derrota en Leganés (1-0) hizo daño a los celestes, pero mantienen opciones de Europa League. Unzué, exayudante de Luis Enrique en el Barca, siempre tiene motivos para reivindicarse ante un club que nunca pensó en él como primer entrenador.

Alineaciones probables:

Celta: Sergio, Wass, Cabral, Sergi Gómez, Jonny, Lobotka, Brais Méndez, Radoja, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Barça: Ter Stegen, Semedo, Mina, Vermaelen, Digne, Paulinho, André Gomes, Denis Suárez, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Fernández Borbalán (Andaluz).

Estadio y horario: Balaídos. 21:00 h. (Movistar Partidazo).