Cristiano contra Messi: cara a cara de Oro

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. / Archivo El argentino dobla en goles al portugués en los clásicos disputados en el Bernabéu aunque el madridista contesta en el Camp Nou, donde en su última visita fue expulsado

Ver a Cristiano Ronaldo contra Leo Messi en la víspera de Nochebuena, supone otro partido alternativo del que jugarán Real Madrid y Barcelona. Un debate sobre el reinado mundial que está en las calles y en los despachos de cualquier empresa. Un duelo que traspasa bufandas y escudos. Todo aficionado al fútbol, contemporáneo a estos dos atletas, es un privilegiado de poder observar el mayor espectáculo nunca visto en este deporte. Dos hombres que siguen batiendo todos los récords, que con sus números superan la ceguera de los más escépticos y que dividen al planeta fútbol.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a verse las caras en el Santiago Bernabéu. Un clásico en el que bien podría decirse que el argentino juega en casa si repasamos las estadísticas goleadoras. En 14 partidos disputados en el feudo blanco, 'La Pulga' dobla al portugués en goles desde que 'CR7' llegó a La Liga: 12 para el azulgrana y 5 para el madridista. La última actuación de Messi en el Paseo de la Castellana dio mucho que hablar. El Barça venció en el último clásico en la capital con un tanto del argentino en el tiempo de descuento, una medicina que se identifica con el Real Madrid, y dejó heridas abiertas.

Más aún cuando se quitó la camiseta en la celebración del 2-3 final, para mostrarla ante la afición del eterno rival en lo que muchos consideraron un gesto desafiante. Cristiano, cabizbajo, entonces almacenó esa imagen en su memoria, imaginando que tendría oportunidad de devolver el gesto. Apenas cinco meses después, sucedió. Fue en la ida de la Supercopa de España que conquistaron los madridistas el pasado mes de agosto pese a que el luso, que vio una amarilla por su celebración, no pudo disputar la vuelta al ser expulsado por una segunda amarilla por fingir penalti.

Gráfico del rendimiento de Cristiano Ronaldo y Messi en los clásicos. / A. Sánchez

Lejos del campo parece que han 'calmado' su rivalidad, muestran un respeto por su némesis e incluso la presencia de sus hijos ha dejado alguna imagen tierna, alejada de polémicas. En el césped, su duelo es perfecto: un púgil que siempre contesta al otro. Ambos quieren superarse. Mientras que Messi ha marcado más goles que Cristiano en los todos partidos que han disputado en el Bernabéu, el portugués ha anotado más goles que el argentino en todos los choques celebrados en el Camp Nou: 11 del madridista y 6 del culé. El argentino es el que más goles ha marcado en la historia de estos duelos con 24, mientras que el portugués está a un solo tanto de igualar a Alfredo Di Stéfano como el máximo artillero madridista en los clásicos después de que tras tres partidos ante los azulgranas con el Manchester United se quedase en blanco.

Messi, el favorito de los españoles

El eterno pique entre los dos futbolistas considerados, por la gran mayoría de los aficionados, los mejores de la historia. Es difícil comparar épocas, pero su recorrido en la actualidad los convierte en reales candidatos a tal 'galardón'. Habrá que ver si la Liga puede seguir disfrutando muchos años de este particular duelo. Y es que no se descarta una posible salida de Cristiano al final de temporada... si el club no acepta una modificación en las condiciones de su contrato, revisado en 2021. La reciente renovación de Messi aleja sus salarios y no soporta cobrar ahora casi un 70% menos que Messi y que su presidente flirtee con Neymar, que también llega a los 35 millones en el Paris Saint Germain.

El goleador portugués, que costó 96 millones de euros en 2009, quiere recibir una mayor compensación por sus prestaciones. El luso igualó a Messi este mes de diciembre en ostentar cinco Balones de Oro por lo que la lucha entre ambos por un sexto galardón comenzará de nuevo en el encuentro de Chamartín. Las cuotas de las casas de apuestas prevén que será Cristiano quien abra el marcador, generando un beneficio para quien confíe en él de 5 euros por cada euro apostado. Para el hat-trick, empata con Messi, presentando ambos una cuota de 21.0.

Será un partido cuyo horario será 'prime time' en el mercado asiático. Ambos gozan de mucha popularidad en todas las partes del mundo, pero hace sólo unos días una encuesta del portal 'StubHub' a aficionados al fútbol de varios países (Estados Unidos, España, Japón, Alemania, Italia, Francia, Brasil, México, Argentina y Reino Unido), arrojó unos resultados curiosos. Messi se sitúa como jugador preferido por los españoles con un 21 % de esos seguidores, por delante de Cristiano, con un 16,8% que queda por delante de Andrés Iniesta, con un 16%. Lejos de nuestro territorio es el portugués el que lidera esa particular clasificación. El luso, que ha marcado en cinco de sus ocho últimos enfrentamientos contra el Barcelona en todas las competiciones, es el preferido de los aficionados extranjeros con un 25%, por un 24% del argentino.

'Embajadores' ligueros.... y asegurados

Seguro que el dato hace sonreír a Cristiano, cuyas piernas tienen un valor superior en el mercado... de seguros. Una preocupación que siempre existe para todo aficionado es una posible lesión de su mayor estrella. El valor de las piernas de ambos futbolistas, que son los principales reclamos de La Liga, alcanzan cifras millonarias. Así, según 'Acierto', compañía especializada en la comparación y contratación de seguros, el Real Madrid contrató una póliza en torno a los 100 millones de euros para tener protegidas las extremidades del portugués. Las del rosarino, por su parte, sólo estarían 'cubiertas' por 50 millones de euros.

En el pasado ya se comentó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había contratado pólizas específicas durante la época de los 'galácticos'. Las piernas del inglés David Beckham estuvieron protegidas por un coste estimado de 150 millones de euros, en lo que es considero el seguro deportivo más alto de toda la historia.

Las entidades, para calcular la prima, analizan con especial detalle sus hábitos en busca de posibles causas de lesión futuras, su vida fuera de la ciudad deportiva o la práctica de otros deportes, incluso que coches conducen. Cada aseguradora se queda con una participación del seguro y se hace cargo del tramo de la indemnización que tendría que pagar en caso de que el futbolista sufra un accidente o una lesión que le impida volver a jugar. Esperemos que una lesión no prive al mundo del fútbol de disfrutar del otro clásico, del cara a cara de Oro entre las dos estrellas más radiantes de la Liga.