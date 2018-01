Primera Cristiano Ronaldo, llave del futuro del Real Madrid Cristiano Ronaldo. / Gabriel Bouys (Afp) El portugués presiona al club para que equipare su sueldo con el de Messi, pero la entidad no lo ve prioritario y ya contempla un horizonte sin el luso ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 16 enero 2018, 16:28

Nueve años después de su rutilante puesta de largo como futbolista del Real Madrid, el camino de Cristiano Ronaldo y el de la entidad blanca apunta a una bifurcación. El luso, que atraviesa su mayor sequía liguera desde 2005, cuando aún defendía la camiseta del Manchester United, se siente poco valorado por el club del que es buque insignia, se considera engañado por una promesa de renovación con una suculenta mejora salarial que se le hizo el pasado verano y que no se ha concretado, así como insuficientemente apoyado en su litigio con Hacienda y su entorno ha vuelto a deslizar un presunto deseo de marcharse a menos que se atiendan sus demandas. La directiva que encabeza Florentino Pérez no está por la labor, le ve ya amortizado deportiva y económicamente y cada vez fía menos su futuro al ‘7’, consciente de que su eventual salida sería la llave para acometer una profunda remodelación con la que volver a ilusionar al madridismo en caso de que la Champions no opere como tabla de salvación de la presente campaña. Según informa este martes el diario portugués ‘Record’, el mandatario incluso habría alentado a su representante, Jorge Mendes, a presentarle ofertas.

El enfado de Cristiano Ronaldo viene motivado principalmente por su salario: 21 millones de euros netos por temporada estipulados en su última renovación, firmada en noviembre de 2016. Una cifra que le sitúa como el quinto futbolista mejor pagado del planeta por detrás de Messi, Neymar, Oscar y Lavezzi, estos dos últimos en el fútbol chino. Al crack de Madeira le escama ese ránking. Considera que no es acorde a la condición de «mejor jugador de la historia» que se atribuyó tras ganar por quinta vez el Balón de Oro. Demanda que su sueldo se equipare con el de Messi, que percibe más de 35 millones netos por curso, además de los bonus por objetivos y los derechos de imagen que, a diferencia de lo que sucede con el portugués, se queda en exclusiva el rosarino en virtud del acuerdo sellado con el Barça hasta junio de 2021.

Arguye el de Funchal que el club le prometió revisar la situación el pasado verano, cuando su pretendido deseo de marcharse convulsionó la ‘casa blanca’, sin que las palabras hayan dado paso de momento a los hechos. Por aquel entonces apretaba el ‘7’ desde una posición de fuerza. Venía de darle al Real Madrid la ‘duodécima’ con diez goles a partir de cuartos. La portada de ‘A Bola’ que destapaba su firme determinación de marcharse, motivada por sus problemas con Hacienda, conmocionó la planta noble del Santiago Bernabéu, que entendió que la pataleta podía reconducirse con tiempo y mimos. El entorno de Cristiano Ronaldo filtró millonarias ofertas por el atacante que nunca se concretaron y la campaña comenzó con el ‘7’ nuevamente como principal referente del vigente campeón de Liga y Champions.

La situación, no obstante, dejó secuelas. Al portugués, que nunca ha tenido demasiado ‘feeling’ con Florentino Pérez, no le gustó que la entidad coquetease con presuntos herederos como el francés Kylian Mbappé y mucho menos que el presidente del Real Madrid le tirase los tejos al brasileño Neymar mientras él recogía su quinto reconocimiento como mejor futbolista del año.

La sequia goleadora juega en su contra

Desde que el Barça se lo arrebatase en 2013, Florentino Pérez tiene una espina clavada con el hoy delantero del París Saint-Germain. A un mes del crucial enfrentamiento de octavos con el conjunto parisino que determinará el futuro inmediato de la escuadra de Chamartín, el dueño de ACS parece dispuesto a volver a la carga por el brasileño y hasta se filtra que estaría dispuesto a emplear a Cristiano Ronaldo como moneda de cambio en una operación en la que los blancos deberían desembolsar además una cuantiosa cantidad de dinero teniendo en cuenta que el luso está próximo a cumplir los 33 años y eso devalúa su precio de mercado.

El ‘7’ ha completado la primera vuelta de Liga sólo con cuatro tantos, uno cada 18 remates. Es su registro más bajo de blanco. Hay que remontarse a 2005, cuando militaba en el Manchester United, para encontrar un dato más pobre. Entonces sólo anotó una diana mientras Alex Ferguson fogeaba a su joya. Nada que ver con el balance en sus ocho cursos anteriores en Chamartín. El pico lo alcanzó en la temporada 2014-2015, cuando anotó 28 goles en las primeras 19 jornadas. La edad y su flojo desempeño en la presente campaña juegan ahora en contra de Cristiano Ronaldo y han provocado una reacción en la directiva a sus exigencias muy diferente a la que se produjo el pasado verano.