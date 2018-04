Jornada 35 El cielo y el infierno se dan la mano en Riazor Celso Borges, centrocampista del Deportivo / EFE El Barça necesita un punto para asegurarse el título de Liga, mientras que al Deportivo sólo le vale ganar para seguir soñando con el milagro de la permanencia P. RÍOS Barcelona Domingo, 29 abril 2018, 07:17

Sin estar pendiente de otros resultados que ya conocerá antes del pitido inicial, el Barça visita este domingo al Deportivo en busca del punto que le falta para conquistar una Liga que ha dominado desde el principio y que completaría el octavo doblete en la historia del club tras la Copa ganada el pasado sábado ante el Sevilla. Con el de Riazor, además, ya serían 34 encuentros invicto en esta Liga (todos los disputados), a los que hay que sumar las últimas siete jornadas de la pasada Liga, todavía con Luis Enrique en el banquillo, para un total de 41, muy por encima ya del registro de la mítica Real Sociedad de la temporada 1978-80, que se quedó en 38. El objetivo azulgrana es enlazar una Liga entera sin perder, algo que no tiene precedentes en España en torneos tan largos de 20 participantes.

No es el único aliciente del equipo de Ernesto Valverde en este tramo final de temporada manchado por la imperdonable eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra la Roma. Aunque llegar a los 100 puntos del Barça de Tito Vilanova (2012-13) y del Madrid de José Mourinho (2011-12) ya no es posible, la plantilla quiere proteger a Ter Stegen (19 goles encajados) para que se lleve el Zamora en pugna con Oblak (18) e intentará dar balones de gol a Messi (29 tantos) para que levante otro Pichichi (Cristiano Ronaldo le sigue con 24) e incluso otra Bota de Oro (Salah le supera con 31) en un año en el que, salvo que el argentino haga un gran Mundial, difícilmente levantará el Balón de Oro.

Existe una cierta impaciencia en el vestuario azulgrana por cantar ya el alirón y dejar encaminados los trofeos individuales, porque la mayoría de jugadores, tras una temporada muy exigente y sin apenas descanso, quiere dosificarse en el tramo final para reservar fuerzas para el Mundial de Rusia. La demostración de que prácticamente ganar el título en Riazor sería como acabar el curso es que se está preparando la rúa del doblete por las calles de Barcelona para el lunes.

Ernesto Valverde, que no tiene bajas por lesión, pero sí la del sancionado Sergi Roberto, se encontrará a un Deportivo que lleva cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos empates) y que no se rinde pese a que su permanencia sería ya un milagro mayúsculo: necesita ganar los 12 puntos que le quedan con resultados muy favorables en el marcador y rezar para que el Levante no sume más y que además pierda con diferencia de goles, entre otras combinaciones más rocambolescas. Con todo, los de Clarence Seedorf se agarran a la mínima posibilidad con declaraciones encaminadas a la épica como las de Adrián -«Iremos a muerte mientras tengamos vida»- y Borges -«Lucharemos hasta que nos maten»-. El central Sidnei es baja por una lesión muscular.

El partido comenzará con un pasillo que el Deportivo hará al Barça por el título de Copa y continuará con una segura ovación a Iniesta en su última visita a Riazor antes de dejar el fútbol español. Por cierto, en La Coruña se dejó el Barça la pasada Liga (2-1) tras la resaca del 6-1 al PSG. Un aviso.

Alineaciones probables:

Deportivo: Rubén, Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho, Mosquera, Guilherme, Borges, Emre Colak, Lucas Pérez y Adrián.

Barça; Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco)

Estadio y horario: Riazor. 20:45 h.

Tv: Movistar Partidazo