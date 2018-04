Jornada 33 El Sevilla vive la final... del Deportivo El cuadro de Montella piensa más en el descanso para el sábado ante un rival en el alambre L. F. G. Sevilla Martes, 17 abril 2018, 00:26

«El equipo está necesitado de descansar un poco». Vincenzo Montella confesó antes de viajar a Riazor que su equipo debe tomar aire antes de la final de Copa del próximo sábado. En contra de su costumbre, el técnico italiano hará cambios pensando en el Metropolitano. Esa es la prioridad de los andaluces y el Deportivo, que lleva dos victorias consecutivas (Málaga y Athletic) por primera vez desde noviembre de 2015, pretende aprovechar la situación para seguir soñando con la salvación. Este duelo de la trigésima tercera jornada de LaLiga es una final de vida para el cuadro blanquiazul, que tras recortar tres puntos al Levante debe seguir rompiendo registros: no gana al Sevilla desde la 09-10 (doce partidos en ocho años y medio) y no enlaza tres triunfos desde hace cuatro años y medio. Antepenúltimo con 26 puntos y a cinco de la salvación debe ganar además de confiar que el Levante pinche con el Málaga. «Claro que creemos. Llevamos creyendo toda la temporada. Cuando hemos estado peor, cuando hemos estado a más puntos, cuando la situación era más negativa, nosotros hemos seguido creyendo», reconoce Borja Valle, goleador en San Mamés. No es fácil pero la misión hace sólo siete días parecía utópica.

Seedorf está pendiente de la recuperación de Adrián López, autor de cuatro de los seis tantos del Depor, y que sufrió un doloroso pisotón en Bilbao que le obligó a ser sustituido. De no estar apto, Borja Valle parece tener más opciones que Florin Adone para estar en punta. Vuelve tras su sanción Guilherme, que pugna por un puesto con Borges y Krohn-Dehli. Por contra parece que Fede Cartabia y Sidnei serán baja como Bóveda y Muntari. Riazor lucirá una buena entrada, ya que el club regala una localidad a cada abonado para llevar a un acompañante y sorteará 25 camisetas de jugadores de la plantilla firmadas por Mauro Silva, Seedorf y el futbolista que regale la elástica.

Mientras, el Sevilla parece guardar sus pocas fuerzas para el fin de semana. El equipo de Montella, poco amigo de las rotaciones, está pagando su desgaste en la 'Champions' y la Copa y lleva cinco partidos sin ganar, con sólo 2 puntos sumados de 15 posibles que le han situado séptimo. Y eso que uno de ellos llegó ante un rival directo como el Villarreal tras remontar pese la expulsión de Ben Yedder, sancionado este martes. El partido es una «final por Europa en LaLiga» en plena la Feria de Abril. Ganar la Copa tiene el premio directo de la Europa League, objetivo que podría llegar en Liga pero supone un desgaste mayor para una plantilla casi sin batería de energía. Así, Montella podría hacer una revolución en el once y dar descanso a teóricos titulares como Navas, Escudero, Sarabia, Banega, Franco Vázquez, Muriel o Lenglet, que suena como posible refuerzo del Barcelona. «Es campeón de cabeza y en el campo, creo que él puede en un futuro jugar en un equipo muy grande como el Barcelona pero tiene en el Sevilla todavía algunos años», dijo el técnico. Así los fichajes de invierno como Layún, Roque Mesa, Sandro o Arana, esos que hicieron que Oscar Arias criticara la gestión del italiano, podrían tener minutos. Incluso el joven del filial Carlos Fernández podría acompañar a Correa, que no jugó el sábado o Nolito. Montella sabe que la temporada será calificada de muy buena o muy mala dependiendo de la Copa: «Es verdad, esto es el fútbol en todas partes. Tenemos que estar equilibrados para afrontar esta situación. Es muy difícil competir en tres competiciones. Hemos competido en Champions con récord histórico del club, hemos competido en la Copa y hemos sufrido un poco en LaLiga hasta ahora. Estamos en la final, peleando en LaLiga y hemos hecho una gran Champions sin mí y conmigo».

Alineaciones probables:

Deportivo: Rubén Martínez; Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho; Guilherme, Mosquera, Borges; Çolak, Adrián o Borja Valle; y Lucas Pérez.

Sevilla: David Soria; Layún, Mercado, Carriço, Arana; Nzonzi, Pizarro, Roque Mesa; Correa, Sandro o Carlos Fernández y Nolito.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: Riazor.

Hora: 19.30 h.

TV: Bein Sports.