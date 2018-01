Jornada 20 Un Alavés en forma desea agarrarse al Leganés para salir de la zona baja Ambos equipos llegan tras caer derrotados por la mínima en Copa del Rey respectivamente aunque mantienen la eliminatoria abierta EFE Domingo, 21 enero 2018, 02:13

Un Deportivo Alavés en forma desea agarrarse al Leganés para salir de la zona baja de la clasificación en un encuentro que se disputará este domingo en Mendizorroza, correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Santander, y en el que el conjunto visitante quiere desquitarse de la derrota agónica contra el Real Madrid en la Copa del Rey.

Los albiazules llegan a este choque tras disputar en Mestalla el choque de ida de la Copa del Rey y mantener viva la eliminatoria gracias al 2-1 final. A pesar de jugar cada tres días, el plantel vitoriano compite en cada envite y espera aumentar la racha de cinco victorias seguidas en su feudo entre LaLiga y la Copa.

Abelardo no variará en exceso su once ideal y sólo modificará aquellas posiciones en las que sus hombres de confianza no podrán actuar por lesiones o sanciones. En este sentido, Rubén Duarte no podrá contar para el asturiano tras ver la tarjeta roja en el último duelo ante el Sevilla, por lo que el lateral izquierdo se verá afectado ya que tampoco podrá actuar Héctor Hernández por lesión.

El capitán Manu García, con una fuerte contusión en el muslo de su pierna izquierda, será duda hasta última hora, situación similar que ocurre con el paraguayo Hernán Pérez que atraviesa un proceso gripal. Asimismo está descartado Jorge Burgui que continúa con su proceso de recuperación y que es posible que no vuelva con el grupo hasta el mes de febrero.

Con esta situación Abelardo apostará por un once titular que tendrá a Fernando Pacheco en la portería y una línea defensiva a la que podría regresa Alexis Ruano, aunque Víctor Laguardia y Rodrigo Ely apuntan a la titularidad. En los laterales estarán Martín Aguirregabiria y Adrián Diéguez, pero Alfonso Pedraza podría retrasar su posición para cubrir la baja de Rubén Duarte.

En el centro del campo Tomás Pina aguarda compañero, ya que en caso de que Manu García no se recupere a tiempo, Álvaro Medrán es el candidato a ocupar el puesto del capitán alavesista. En la zona ofensiva Ibai Gómez atacará por la banda, mientras Alfonso Pedraza mantendrá su puesto natural si Hernán Pérez no se recupera de su gripe.

Munir y John Guidetti volverán a asociarse en la punta de lanza de un Alavés que tendrá el apoyo de sus seguidores, quienes han agotado las entradas para el duelo entre vascos y madrileños.

Mientras, el Leganés afronta el primer partido de la segunda vuelta ante el Alavés entre el sinsabor de una derrota agónica contra el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y la esperanza de la remontada en el Santiago Bernabéu.

La cita de Mendizorroza es además el colofón a una semana de tres partidos que arrancó con otro revés, este liguero, al caer en la visita al Benito Villamarín. Por todo ello los madrileños tratarán de lograr tres puntos que les animen ante un rival con quien se han visto las caras varias veces desde que lograran el ascenso procedentes de Segunda B.

Muchas de ellas resultaron especiales. Fue el conjunto vasco, por ejemplo, al primero al que se enfrentaron en el retorno a la categoría de plata. También a quien dejaron fuera en una reciente eliminatoria de Copa a partido único en Butarque y contra el que se llegaron a disputar el liderato en Segunda sobre el mismo escenario. Con ellos, además, jugaron el pasado curso un duelo que sirvió para que el Leganés celebrara la salvación junto a sus aficionados.

La mayoría de esos choques fueron muy igualados y si bien los precedentes inmediatos son favorables al Leganés, de las dieciséis ocasiones en las que se han enfrentado ocho acabaron en empate y cinco con triunfo del Alavés.

Esta vez los dos llegan necesitados y, por lo que respecta a los visitantes, con ausencias. Son los casos de los argentinos Mauro Dos Santos, Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski por problemas físicos. A ellos se suma la baja de Gerard Gumbau por sanción.

Más optimismo hay en torno al centrocampista brasileño Gabriel Appelt Pires, quien no pudo estar el pasado jueves por unas molestias. Sería novedad para Asier Garitano, que cumplirá doscientos partidos oficiales como técnico en el conjunto de Butarque.

Alineaciones probables

Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Ely, Diéguez; Ibai Gómez, Manu García o Medrán, Pina, Pedraza; Munir y Guidetti.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Mantovani, Raúl García; Gabriel, Rubén Pérez; El Zhar, Omar, Eraso; y Amrabat.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 12.00.