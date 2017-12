Jornada 15 El Barça, a recuperar el hilo de las victorias ante el Villarreal Ernesto Valverde. / Efe El líder, que lleva dos empates consecutivos en la Liga, visita al equipo amarillo, que encadena dos derrotas P. RÍOS Domingo, 10 diciembre 2017, 07:44

Aunque los dos empates consecutivos en Liga ante Valencia (1-1) y Celta (2-2) no le han penalizado demasiado, el Barça está obligado a vencer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica para recuperar la confianza que le había llevado a ser un líder intratable. Con esa finalidad, Ernesto Valverde ha rotado a jugadores tan importantes como Leo Messi en los dos últimos partidos de la Liga de Campeones, en los que el delantero argentino sólo disputó la última media hora. Pero, curiosamente, llegar más descansado a una gran cita no siempre se traduce en los tres puntos. Quedan tres partidos antes del parón navideño, Villarreal a domicilio, Deportivo en el Camp Nou y el clásico del 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El Barça no sólo quiere mantener la ventaja que tiene, también cree que puede aumentarla, pero el riesgo de perder parte de lo ganado también existe cuando los desplazamientos son tan complicados.

El equipo azulgrana conoce la dificultad que supone superar al equipo castellonense en su casa, donde la pasada temporada, en un partido con errores arbitrales de bulto, se tuvo que conformar con el 1-1 al final gracias a una falta que Messi clavó en la escuadra. Valverde tiene allí una espina clavada también, pues ha sido el único club del que no ha tenido una buena salida al ser destituido a media temporada en la 2009-10, con el equipo en la mitad de la tabla.

Samuel Umtiti, el central más en forma en esta Liga del Barça, será la gran baja tras su lesión muscular sufrida ante el Celta que le apartará de la competición durante dos meses. Como Mascherano todavía no puede reaparecer tras otro percance muscular, el tándem defensivo lo formarán Piqué y Vermaelen, con David Costas, del filial, cedido por el Celta en agosto, en la convocatoria para prevenir más contratiempos. Además, siguen en la enfermería Iniesta, Dembélé y Rafinha, los tres cerca de reaparecer ya, aunque en el caso de los dos últimos no hay prisas para evitar recaídas debido a la gravedad de sus contratiempos y apuntan al Celta el 4 de enero en la ida de los octavos de final de la Copa.

Mascherano, precisamente, ha acaparado la información estos días porque ha pedido irse a China en el mercado de invierno en busca del protagonismo perdido, no sólo para no perder su plaza en el Mundial en la Argentina de Sampaoli, sino también porque cobraría tres veces más. Valverde le necesita en su papel de tercer central, que ahora sería el segundo, pero posiblemente se acabará marchando con un mínimo detalle por su parte: esperar a que Umtiti se recupere, dos meses en los que el club azulgrana deberá también firmar a un central. También se espera la salida de Arda Turan en breve, pero si por Mascherano se ingresarían unos cinco millones, por el turco, posiblemente, con ahorrarse su alta ficha el club se conformará.

Por su parte, el Villarreal tiene las bajas de los lesionados Bruno Soriano, Sansone, Cheryshev y el portero Andrés Fernández, además de la de Bacca por precaución. Tampoco podrá jugar Fornals, que se desmayó en el último entrenamiento debido a un hipoglucemia. Calleja podría dar la titularidad al portero Asenjo y al central Rubén Semedo, recuperados de sus lesiones. El equipo amarillo, sexto, atraviesa un momento dubitativo tras perder sus dos últimos partidos pese a adelantarse en el marcador: 2-3 ante el Sevilla y 3-1 en Leganés.

Alineaciones probables

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Rubén Semedo, Álvaro, Jaume Costa, Trigueros, Rodri, Raba, Roberto Soriano, Bakambu y Mario González.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba, Rakitic, Busquets, André Gomes, Paulinho, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: Estadio de la Cerámica.

Hora: 20:45.

TV: Movistar Partidazo, LaLigaTV.