Jornada 22 Getafe y Leganés se retan en un derbi histórico en Primera El Leganés quiere tomarse la revancha ante un Getafe que venció en Butarque hace unos meses por 1-2, en un choque encuadrado en mitad de las semifinales de la Copa del Rey EFE Domingo, 4 febrero 2018, 08:38

El Coliseum Alfonso Pérez acoge por primera vez en la historia un derbi en la máxima categoría del fútbol español entre el Getafe y el Leganés, dos de los equipos más emblemáticos del sur de Madrid que buscarán tres puntos que les acerquen a puestos europeos.

Se trata de una cita especial como la que se vivió hace unos meses en el estadio de Butarque y que terminó con triunfo del Getafe por 1-2. De esta forma, hay cierto sentimiento de revancha por parte del Leganés en un duelo que ha quedado encuadrado en mitad de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey que los blanquiazules disputan ante el Sevilla.

Por ello puede que en el once del Leganés se vean algunas modificaciones respecto al último choque con el objetivo de repartir la carga de esfuerzos entre los jugadores de la plantilla tal como ha sucedido anteriormente.

Quienes no estarán seguro son los argentinos Mauro Dos Santos y Alexander Szymanowski, quienes apuran la recuperación de sus respectivos problemas físicos. Además tampoco parece probable la convocatoria de Yahia Al-Shehri, único fichaje invernal del equipo e incorporado a la disciplina del club de manera reciente.

Más dudas hay en torno al mediocentro Rubén Pérez, pues ya ha entrenado durante los últimos días con el grupo tras superar una lesión. Si bien su entrenador confirmó en rueda de prensa que está disponible, queda por ver si saldrá de inicio.

En el Getafe la ilusión por ganar el derbi radica sobre todo en la posibilidad de seguir una semana más entre los diez primeros de la clasificación y acercarse a puestos europeos, de los que le separan cinco puntos, los mismos que al Leganés.

El Getafe no conoce la derrota en el Coliseum desde hace tres meses, desde el 24 de octubre de 2017, frente al Alavés en Copa del Rey, y en Liga desde el 14 de ese mismo mes, en el derbi contra el Real Madrid.

Esos registros demuestran la fortaleza que está demostrando el Getafe en su estadio, dónde se está mostrando como un equipo solido y rocoso en defensa y que aprovecha muy bien las ocasiones que tiene con sus dos delanteros, Ángel Rodríguez y Jorge Molina, que entre los dos han marcado trece de los veintiséis goles que lleva el equipo en el campeonato.

A esa nómina de arietes se ha sumado en el mercado de invierno el francés Löic Rémy, que podría tener a lo largo del partido sus primeros minutos como azulón si finalmente entra en una convocatoria que no se desvelará hasta minutos antes del choque porque todos los disponibles están citados.

El que no estará seguro es el centrocampista Markel Bergara, lesionado la pasada jornada, y cuyo sitio en el once lo podría ocupar Sergio Mora. La otra novedad en el once del Getafe podría ser la vuelta al lateral derecho de Damián Suárez tras superar una lesión, puesto que esta semana ha entrenado ya con el grupo.

Alineaciones probables

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Amath, Arambarri, Sergio Mora, Portillo; Gaku Shibasaki; y Jorge Molina.

Leganés: Leganés: Cuéllar; Zaldua, Muñoz, Mantovani, Diego Rico; Brasanac, Gumbau; Omar, Naranjo, Eraso; y Guerrero.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité catalán).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 12.00.