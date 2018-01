Jornada 20 La Real recibe al Celta acuciada por las dudas y los malos resultados El conjunto de Esuebio sólo ha ganado un duelo de los diez últimos en Anoeta EFE San Sebastián Domingo, 21 enero 2018, 02:09

La Real Sociedad, acuciada por las dudas y los malos resultados, sobre todo en su feudo, pese al buen juego que despliega en algunas fases de sus partidos, recibe este domingo a un Celta que quiere reengancharse a los puestos europeos.

La Real repite comparecencia en su estadio tras su derrota ante el Barcelona la pasada jornada, ante un Celta favorito porque los donostiarras en casa sólo han ganado un partido de los diez últimos. Con la confianza por los suelos y las bajas de David Zurutuza e Iñigo Martínez, dos jugadores que dan carácter en el terreno de juego, la Real, que aspiraba a pelear por Europa, tienen ahora que reconducir su mala situación clasificatoria ya que los puestos de descenso no están tan lejos.

Lejos queda el inicio de una competición que la Real comenzó como un tiro, con tres triunfos seguidos, uno de ellos en casa del propio conjunto vigués al que le ganó con justicia, con un juego convincente que se ha ido difuminando con el paso de los meses. Sergio Canales, titular ante el Barcelona en un partido que aprobó con nota, parece seguro en el once titular, quizás ahora en el lugar de Zurutuza, lo que abre una vacante en ataque para Mikel Oyarzabal o Adnan Januzaj.

No obstante, no cabe descartar la opción del joven Igor Zubeldia para sustituir al centrocampista lesionado, lo que probablemente obligaría a adelantar la posición de Asier Illarramendi. El Celta buscará reengancharse a la pelea por los puestos europeos aprovechando la mala racha realista y con el reto de encadenar, por primera vez en el presente campeonato liguero, dos victorias seguidas.

Juan Carlos Unzué no podrá repetir el once que alineó frente al Levante en el Ciutat de Valencia debido a la baja por lesión del centrocampista chileno Tucu Hernández, que no se ha recuperado de la sobrecarga en el aductor de su pierna izquierda que sufrió en el entrenamiento del viernes. Su puesto se lo juegan Jozabed Sánchez, quien sigue sin mostrar el nivel ofrecido el curso pasado, y el serbio Nemanja Radoja, con más opciones para éste último como mediocentro junto a Lobotka, con Daniel Wass en la banda derecha y Pione Sisto en la izquierda. Iago Aspas y Maxi Gómez son indiscutibles en el ataque.

Tampoco se esperan muchos cambios en la línea defensiva: Hugo Mallo formará en el costado derecho, Jonny en el izquierdo y la dupla Cabral-Roncaglia podría repetir en el centro del eje, pese a que Sergi Gómez ha rendido bien cuando le ha tocado jugar.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Llorente, Navas, Kevin, Illarramendi, Prieto, Canales, Januzaj, Oyarzabal y Willian José.

Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Wass, Lobotka, Radoja, Pione Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Anoeta.

Hora: 18:30.

TV:beIN LaLiga.