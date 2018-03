Atlético Griezmann: «Mi futuro se decidirá antes del Mundial» Antoine Griezmann, en un entrenamiento con el Atlético. / efe El delantero del Atlético confiesa que quiere llegar a la cita mundialista con «la mente despejada» COLPISA Madrid Miércoles, 21 marzo 2018, 10:07

Antoine Griezmann ha vuelto a tomar la palabra sobre su futuro. Como casi siempre que se marcha con su selección, el delantero francés del Atlético ha dejado claro que quiere acudir al Mundial de Rusia «con la mente despejada». «Mi futuro se decidirá antes del Mundial. Quiero ir a Rusia con la mente despejada. Creo que eso es lo que todo el mundo quiere. No es tanto la cuestión de saber dónde jugaré, que puede ser algo aburrido, sino el hecho de que te llamen para preguntarte qué piensas de esto y de aquello y qué quieres», comenta Griezmann en una entrevista con 'L'Équipe'.

El francés señala que ha hablado con su familia y que tiene claro que antes de la cita en Rusia su futuro estará decidido: «Le he dicho a mi hermana que, me quede o no me quede, se tendrá que decidir antes (en referencia al Mundial)».

Además, Griezmann habla sobre el buen momento de forma que vive en la actualidad tras haber pasado una primera parte de la temporada complicada. «Después del verano pasado, entre mis declaraciones y sus repercusiones, fue difícil pensar sólo en fútbol y divertirme en el campo. Después, hubo esta expulsión contra el Girona y todo se ha acumulado. Sólo cuando estaba en la selección estaba tranquilo».

Por último, destaca la aparición del Diego Costa en el Atlético como una de las claves de su recuepración: «Cuanto más avanzamos en la temporada, el entrenador me dio libertad en el juego. Luego, en enero, llegó Diego Costa, lo que me quitó mucho peso. Eso ayuda».