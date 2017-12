Iniesta: «El triunfo supone un paso más en esta Liga»

Andrés Iniesta, centrocampista azulgrana, analizó la victoria del Barcelona ante el Real Madrid en el clásico por 0-3 que se disputó este sábado en el Santiago Bernabéu. «El triunfo significa, como dijimos, dar un paso más en esta liga. Tres puntos más de diferencia con el Madrid. Con la derrota del Atlético sumamos tres más. El Valencia está ahí... más allá de la clasificación, felicitar a todo el equipo por ganar en un escenario como este», comentó.

El internacional español no quiere hablar de descartar a una potencia como el Real Madrid pese a la considerable distancia de puntos en la tabla. «No, no lo descarto. Ni antes, ni ahora. Si el fútbol o el deporte no ha demostrado cosas imposibles... esto es una carrera de fondo y trataremos de cometer los mínimos errores», dijo.

Iniesta reconoció la superioridad del Madrid durante la primera parte pero destacó la reacción que tuvieron en el segundo tramo: «Es cierto que en la primera parte han tenido llegadas con peligro pero hemos minimizado eso y hemos tratado de aprovechar momentos donde fuímos fuertes. Estuvimos más cómodos en la segunda. Muy felices de volver a ganar en un campo como este».

El futbolista manchego, además, no quiso entrar a valorar diferencias entre clubes a pesar de la distancia de puntos. «No es momento de diferencias entre los dos equipos. Sería muy irrespetuoso pensar eso por nuestra parte, que está todo hecho. El Madrid es uno de los mejores equipos», señaló.

Luis Suárez vuelve a marcar

Luis Suárez, goleador en el clásico, también valoró la victoria culé en el Paseo de la Castellana. «Obviamente, sabiendo lo que es un clásico y jugando de visitante... son tres puntos más que importantes», comentó.

El uruguayo apuntó que las claves del triunfo del Barça estuvieron en el trabajo que vienen haciendo las jornadas anteriores. «Lo que viene siendo en lo que va de temporada. Estar juntos y compactos, generar presión y aprovechar las ocasiones de gol», dijo.

El cuadro de la Ciudad Condal cayó derrotado en la Supercopa de España el pasado mes de agosto ante el Real Madrid pero los de Valverde han revertido la situación. «Obviamente los inicios son difíciles de evaluar por los ánimos. Ellos venían de ganar títulos, la liga recién empezaba y esto es largo», destacó el charrúa.

Sergi Roberto, ante un escenario de 'buenos recuerdos'

Sergi Roberto, centrocampista del Barcelona, también opinó sobre la victoria de su equipo en el Bernabéu. «Bueno, la verdad es que los partidos que he jugado aquí me traen muy buenos recuerdos. Debuté en Champions League en este campo y a parte ha habido tres partidos donde he podido asistir y hacer una jugada muy importante en el último minuto. Ojalá siga de esta manera porque estoy disfrutando», comentó.

«Nunca te esperas ganar de esta manera en el campo de tu eterno rival. Ellos sabían q si perdían iban a estar a una distancia grande, pero nosotros sabíamos que el Atlético pinchó y que era importante ganar hoy», comentó Sergi Roberto, haciendo referencia a la victoria del Espanyol este viernes ante los hombres de Simeone.

Jordi Alba, 'feliz' con la imagen del equipo

Jordi Alba, lateral azulgrana que está cumpliendo una gran temporada, mostró su felicidad en zona mixta tras la victoria en el clásico. «Muy contentos. Tenemos que estar todos los culés orgullosos del equipo. Estamos haciendo una temporada muy buena. Estamos jugando a un gran nivel y cómo hemos ganado hoy... han tenido ellos de cristiano en la primera parte pero en la segunda hemos sido muy superiores», dijo.

El Barcelona ha dado un cambio radical en cuatro meses escasos y lavó su mala imagen en el Bernabéu tras la derrota en Supercopa. «Despues de esa derrota, ya lo dije en su momento, no había que dudar de este equipo. El míster se ha encargado de todo eso, jugamos sin ningún tipo de presión y defensivamente ordenados. Estamos muy 'juntitos', no nos crean ocasiones y Marc siempre responde. No es tan visotoso no jugar con tres delanteros como antes pero tenemos más libertad y sorprendemos más», comentó.

El lateral catalán siempre ha mantenido una gran rivalidad con el club blanco. «No sé cómo estarán, no he hablado con ellos pero contentos no tienen que estar. La liga no es definitiva, ni mucho menos, porque hay dos equipos que están mejor que ellos. Es de admirar cómo hemos jugado ante el eterno rival», destacó.