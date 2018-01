Athletic Kepa: «No me cambió el paso escuchar a Zidane» Kepa Arrizabalaga, durante la rueda de prensa. / Efe El portero del Athletic niega un precontrato verbal con el Real Madrid, confirma que buscó una segunda opinión de su lesión, y dice que ha tardado en firmar porque «es muy reflexivo» JUANMA MALLO Bilbao Martes, 23 enero 2018, 16:43

24 horas después de que se pusiera el sello oficial a su continuidad con el Athletic, Kepa Arrizabalaga se ha sentado esta mañana en la sala de prensa de Lezama para hablar sobre el proceso largo proceso de renovación que ha acabado con un contrato hasta 2025 y una cláusula de 80 millones de euros. Ha respondido múltiples preguntas, siempre con paciencia, con templanza, e incluso ha sonreído de forma irónica en más de una ocasión cuando se le acumulaban las preguntas sobre el Madrid, por ejemplo. Ha negado un precontrato con la escuadra blanca, ha confirmado que buscó una segunda opinión de su lesión de tobillo, y ha vuelto a explicar que ha tardado en firmar porque «es muy reflexivo». «Hemos tenido muchas conversaciones, se ha hablado de todo: la cláusula, la duración, el tiempo… Y se ha dado un revuelo muy grande», ha señalado el futbolista ondarrés, que ha admitido ofertas, tanto a su persona como al club, desde el 1 de enero. «Y después de pensar todo, he decidido que lo mejor para mí es el Athletic. De hecho, firmo un contrato de larga duración y estoy contento», aportó. De este modo, dice que las palabras del técnico blanco, rechazando hasta en tres ocasiones su contratación en público no le han influido. «Zidane no me cambió el paso. No había decidido nada hasta el otro día –antes del partido contra el Getafe se lo comunicó al club-. Yo estaba en situación de valorar todo. De elegir cuál iba a ser el camino de mi vida deportiva. Y he tomado el tiempo que he necesitado».

En este punto, Kepa dice que de lo único que se arrepiente es de que se haya alargado tanto la negociación. «El proceso ha sido largo, pero también tengo que decir que soy muy feliz», ha indicado. Y ha negado un reconocimiento médico con el Madrid en enero. No obstante, sí ha aceptado que se buscó una segunda opinión sobre la lesión del tobillo que se produjo a finales de noviembre. «Nos hemos puesto en contacto con gente más especialista para poder tratar la lesión. Y nunca hemos valorado la opción de la intervención», ha dicho el internacional.

Se ha mostrado también dolido por todas las noticias que han rodeado a su persona, el seguimiento que se ha hecho en Lezama cada día que iba a entrenar, y que se dudase de que tenía una dolencia. «Eso cruza la línea del respeto», ha lamentado un hombre que ha puesto en valor el papel de sus compañeros y también de José Ángel Iribar en este proceso de negociación. «Hemos hablado y agradezco sus palabras». Por cierto, se le ha preguntado que responda con un sí o un no si tenía un precontrato firmado con la escuadra de Florentino Pérez. «El contrato que he firmado ha sido con el Athletic», ha regateado.