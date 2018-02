Violencia La celebración de Piqué, sin sanción por última vez Piqué manda callar a la afición de Cornellà. / EFE LaLiga anuncia que «a partir de ahora» denunciará a Competición las celebraciones de goles ofensivas no reflejadas en el acta arbitral AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 7 febrero 2018, 19:43

Gerard Piqué no será sancionado por mandar callar a Cornellà el pasado domingo tras conseguir el tanto del empate del Barça ante el Espanyol en el derbi catalán, pero será la última vez que las celebraciones de goles consideradas ofensivas y no reflejadas en el acta arbitral, «que pueden generar crispación o que son contrarias al buen orden deportivo», se pueden quedar sin castigo, según anunció este miércoles LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas ha decidido que, «a partir de ahora», no dudará en trasladar al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) «las simulaciones claras o celebraciones provocadoras que han ocurrido otras veces», para que el primer tribunal de justicia «depure las reponsabilidades oportunas», a través de la incoación de un expediente que derivaría en la correspondiente sanción deportiva.

LaLiga recuerda que el Código Disciplinario de la FEF establece que «provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que, por producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracciójn fuere constituvia de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos», según recoge el artículo 93. En el caso de provocar al público «sin conseguir lo pretendido», dicha acción se sancionará con suspensión de uno a tres partido o por tiempo de hasta un mes», tal y como establece el artículo 121 de la normativa federativa.

«El fútbol profesional español es y debe ser un ejemplo de conductas deportivas, motor de la sociedad, la economía y la educación en nuestro país. LaLiga trabaja para que los todos los aficionados participen del mejor producto de entretenimiento a nivel global», aseguró la patronal de clubes, que este miércoles sí denunció ante la Comisión Antiviolencia y Competición los insultos repetidos en Cornellá contra Piqué y su familia, aunque reconoció que en el caso del derbi del pasado domingo fueron consecuencia de la polémica celebración del central catalán del Barça.

«En el minuto 82, y como acción reactiva al modo de celebración del gol del FC Barcelona en el minuto 81, por parte de Gerard Piqué (quien se acercó corriendo a celebrarlo a la zona más cercana a la grada donde se ubicaban aficionados locales, realizando un gesto hacia el público colocándose su dedo índice sobre sus labios, en señal de silencio) unos 450 aficionados locales, ubicados en Gol Cornellà, e integrantes de la grada de animación denominada ‘Grada Canito’, entonaron de manera coral y coordinada durante aproximadamente 12 segundos, ‘Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón’. Dicho cántico fue secundado por algunos otros aficionados desde diferentes sectores, sin poder determinar el número», apunta LaLiga.