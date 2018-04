Jornada 32 El 'milagro' de Las Palmas pasa por ganar a un rival sin objetivos El equipo canario viene de perder 2-1 ante el Levante y la Real Sociedad de ganar 5-0 al Girona EFE LasPalmas/San Sebastián Sábado, 14 abril 2018, 07:39

La UD Las Palmas recibirá este sábado a la Real Sociedad con la obligación de sumar los tres puntos para seguir creyendo en el milagro de la permanencia, ante un rival que se ha quedado sin objetivos en el tramo final liguero, ya con la salvación virtualmente conseguida.

El equipo canario aún no ha terminado de reponerse del 2-1 encajado el pasado domingo ante un rival directo como el Levante, del que le separan ahora diez puntos -once con la diferencia particular en sus enfrentamientos-, y al que pretende alcanzar en la tabla, pero con el Deportivo de La Coruña como rival añadido.

Frente a los donostiarras, los isleños no podrán contar con Alejandro Gálvez, sancionado por acumulación de amonestaciones. El central granadino recibió una tarjeta amarilla con el Eibar en la primera vuelta, y las cuatro restantes en su etapa en el equipo amarillo.

En cambio, Paco Jémez, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, recupera a Ximo Navarro, baja en el Ciutat de València por esa misma razón disciplinaria. En ambos casos, el veterano capitán David García -autor del insuficiente gol ante el Levante- cubre la vacante en el eje de la zaga.

Por lo demás, el técnico sigue sin poder contar con los lesionados Pedro Bigas, Gabriel Peñalba, Emmanuel Emenike y ahora tampoco con el extremo Jerónimo Figueroa, 'Momo', para quien probablemente se haya terminado la temporada por una rotura de fibras que se produjo el domingo en Valencia.

El brasileño Míchel Macedo también se queda fuera por una sobrecarga muscular, así como Benito Ramírez y Hernán Toledo por decisión técnica, mientras que vuelve a la convocatoria el atacante Tanausú Domínguez, 'Tana', y también el extremo Nacho Gil.

Jémez ha asegurado este viernes que no hará muchos cambios con respecto a la alineación que presentó en el último partido, salvo los obligados de Gálvez y Momo.

Enfrente, la Real Sociedad recupera a Asier Illarramendi pero no al portero Gero Rulli para pelear por la victoria en casa de la U.D. Las Palmas, un resultado que mantendría la buena línea que exhibe el equipo bajo el mando de Imanol Alguacil.

Jugar una competición continental ha dejado prácticamente de ser un objetivo para los donostiarras aunque, mientras las matemáticas sostengan lo contrario, deben de pelear por el triunfo en cada partido antes de dar por finalizada la temporada.

Imanol Alguacil, que buscará su primera victoria fuera de casa después del empate en Eibar, recupera para su once titular a Asier Illarramendi, ausente en la goleada al Girona (5-0) por sanción, y se queda sin Gero Rulli ni Miguel Ángel Moya, ambos lesionados.

No viaja tampoco el capitán Xabi Prieto, a quien una pubalgia ha llevado al dique seco en su última temporada y ahora los aficionados aspiran a poder disfrutar de sus últimos minutos como futbolista en este tramo final de la temporada.

El conjunto canario, que puede recibir la puntilla si pierde este encuentro, deberá de extremar la precaución en el control a su exjugador Willian José, que ha marcado en los dos partidos que ha jugado defendiendo la camiseta blanquiazul ante su exequipo.

Los donostiarras llegan enchufados a este encuentro porque vienen de sumar, desde la llegada de Imanol Alguacil al banquillo, un empate en Ipurua y la goleada al Girona, ésta última además cimentada en un buen juego.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola; Aguirregaray, David García, Ximo Navarro, Dani Castellano; Halilovic, Javi Castellano, Etebo, Jairo; Calleri y Erik Expósito.

Real Sociedad: Toño Ramírez; Elustondo, Héctor, Navas, Kevin; Illarramendi, Zubeldia, Canales; Januzaj, Oyarzabal y Willian José.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 18.30